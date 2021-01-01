BMW الفئة الثامنة موديل 2023 المنتظر قدومها إلى مصر قريبا

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يعتبر الجيل الثاني من الفئة الثامنة بمثابة واحدة من أهم السيارات التي قدمتها BMW خلال الخمسة سنوات الماضية، لذلك يتوقع الكثيرون إطلاق موديل 2023 منها في مصر قريبا، وذلك من خلال شركة جلوبال أوتو، الوكيل الرسمي الجديد للشركة الألمانية في مصر، والذي سيقيم مؤتمر صحفي غدا الثلاثاء 29 نوفمبر الحالي للإعلان رسميا عن الموديلات الجديدة في مصر.



جدير بالذكر أن السوق المصري شهد أخر تواجد لسيارة الفئة الثامنة من BMW كموديل لعام 2021، وتحديدا فئة M850i كوبيه من هذه السيارة، حيث كانت هذه الفئة مزودة بمحرك يعمل ببنزين 95 سعته 4400 سي سي وقوته 530 حصان وعزمه 750 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ينقل قوة الحركة للعجلات الأربعة للسيارة (خاصية الدفع الكلي).



أما بالنسبة للإطلاق الجديد فيتوقع أن يشمل موديل 2023 من هذه السيارة، وأيضا فئة M850i كوبيه من هذه السيارة، ومن خلال موقع الشركة الأم يتبين أنه مزود بمحرك V8 بسعة 4400 سي سي يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ القوة الكلية لهذا المحرك 523 حصان، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ينقل قوة الدفع للعجلات الأربعة للسيارة (خاصية الدفع الكلي).

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ومن خلال الموقع الرسمي الدولي للشركة الألمانية يتبين أن سعر الفئة السابق ذكرها من هذا الموديل يبلغ 102 ألف و500 دولار، أو ما يعادل 2 مليون و515 ألف جنيه مصر تقريبا.