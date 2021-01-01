بالفيديو: موديل 2023 من BMW الفئة الخامسة المنتظر إطلاقه قريبا في مصر



2023 من BMW 2023 من BMW

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرتها قناة Super Car MO على يوتيوب، ظهرت مراجعة واستعراض لتصميم ومميزات موديل 2023 من سيارة BMW الفئة الخامسة، وهي سيارة شهيرة من الشركة الألمانية بدأ إنتاج الجيل السابع الحالي منها في 2016، ويعتبر موديل 2023 هو أخر السيارات التي سيتم إطلاقها من هذا الجيل السابع.



جدير بالذكر أن هذه القناة على يوتيوب تقدم استعراضات لتصميمات ومميزات السيارات الجديدة وأيضا مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من BMW وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: