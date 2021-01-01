تستعد هوندا لإطلاق "ZR-V" الجديدة في اليابان استعدادًا لطرحها في أوروبا



ZR-V ZR-V

كشفت علامة "هوندا" اليابانية أنها بصدد الانتهاء من تفاصيل إطلاق سيارتها الكهربائية الجديدة "ZR-V" الجديدة في أوروبا، وذلك بعد أن تم تسعيرها بالفعل في موطنها الأم "اليابان" وهي على وشك الوصول للتجار.



وستقدم السيارة في أوروبا بحلول العام 2023 حصريًا بمحرك هجين.. حيث ستبدأ "ZR-V" رحلتها التجارية في 21 أبريل المقبل، وسيتم طرحها للبيع في اليابان كبداية.



وتأتي هوندا ZR-V المدمجة لتغطية الفجوة بين HR-V و CR-V.. حيث ستنافس في فئة C-SUV وبالتالي، ستقدم نفسها على أنها "الأخت الصغرى" لـ CR-V حيث يبلغ طولها 4.45 متر.

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وتوصف هوندا سيارتها الجديدة "ZR-V" بأنها "نموذج يجمع بين التطبيق العملي والقيمة الأساسية لسيارات الدفع الرباعي والاعتمادية القائمة على أحدث ميزات السلامة وأداء السلامة السلبي والتصميم المميز، مع حضور قوي وتجربة قيادة مريحة، وكل ذلك على مستوى عالٍ".منظومات الحركة فيZR-V الجديدة:وفيما يتعلق بالقسم الميكانيكي، ستتوفر ZR-V اليابانية مع مجموعة متنوعة من المحركات.. حيث سيتم تسويق طراز هوندا الجديد في موطنه الأصلي بنسخة بنزين وبنسخة هجينة ذاتية الشحن (HEV) مع نظام دفع بالعجلات الأمامية والدفع الرباعي.. وفي كل الخيارات، سيكون ناقل الحركة أوتوماتيكي بتكنولوجيا CVT.وسوف تصل هوندا ZR-V الجديدة إلى أوروبا حصريًا بنسخة هجينة، تتكون من محرك بنزين يعمل بسعة 2.0 لتر ومحركين كهربائيين صغيرين.. معناقل حركة CVT.وأكدت هوندا على أنها قامت بتحسين تقنيتها الكهربائية للسيارات الهجين ذاتية الشحن HEV على مستوى الأجهزة والبرامج لزيادة مستوى الكفاءة إلى جانب الأداء.علاوة على ذلك ، كشفت هوندا عن أنه بإمكان ZR-V تحقيق تسارع مماثل لذلك للتسارع الذي يحققه محرك بنزين V6 بسعة 3.0 لتر.. وذلك من خلال محدد وضع القيادة، حيث يمكنك الاختيار بين الأوضاع العادية ، الاقتصادية ، الرياضية والثلجية.. واعتمادًا على الوضع المحدد، سيتم إعطاء الأولوية للأداء أو الكفاءة أو سيتم تكييف الجر وفقًا لحالة الطريق.تاريخ إصدار وأسعار "هوندا ZR-V" الجديدة:أكدت هوندا أن ZR-V الجديدة ستبدأ رحلتها التجارية في الأراضي الأوروبية في وقت ما في عام 2023.. ولا تزال الأسعار المخصصة للأسواق الأوروبية غير معروفة.. ولكن في حالة النسخة اليابانية في إصدارها الهجين، فهي متوفرة بحوالي 22،750 يورو وفقًا لسعر الصرف الحالي.