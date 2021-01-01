وولينج تطلق "بينجو" الهاتشباك في الصين بقوة 68 حصان!

اكتسبت "وولينج Wuling" شهرة عالمية واسعة بفضل سيارتها الكهربائية الاقتصادية Mini EV والتي أصبحت في مطلع 2022 الأعلى مبيعا في فئة السيارات الكهربائية داخل الصين.. واستثمارًا لهذا النجاح كشفت العلامة الصينية مؤخرا عن هاتشباك كهربائية جديدة تحت اسم "بينجو Bingo" والتي ستصبح منافسا قويا في تلك الفئة أمام طرازات مثل Euler Haomao.
تتبنى بينجو فلسفة التصميم الجديدة لعائلة سيارات وولينج، حيث يغلب عليها الخطوط المنحنية التي تميل للاستدارة لتعطي انطباع السلاسة مع بعض العناصر الكلاسيكية، وبداية من الواجهة الأمامية تظهر المصابيح الأمامية الـ LED ذات تصميم بيضاوي، ويبرز شعار العلامة الصينية باللون الفضي، ومن الجوانب تتميز السيارة بتطعيمات من الكروم تظهر على هيئة شريط فضي يمتد عند الجزء السفلي للأبواب، وتأتي العجلات مقاس 15 بوصة.
أما عن الجزء الخلفي فيبدو مشابها للواجهة بنفس المصابيح البيضاوية وشعار الشركة الذي يتوسط باب الشنطة، إلي جانب مصابيح الفرامل المثبتة أسفل الزجاج الخلفي، وسبويلر مدمج.
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