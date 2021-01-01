وولينج تطلق "بينجو" الهاتشباك في الصين بقوة 68 حصان!



بينجو بينجو

اكتسبت "وولينج Wuling" شهرة عالمية واسعة بفضل سيارتها الكهربائية الاقتصادية Mini EV والتي أصبحت في مطلع 2022 الأعلى مبيعا في فئة السيارات الكهربائية داخل الصين.. واستثمارًا لهذا النجاح كشفت العلامة الصينية مؤخرا عن هاتشباك كهربائية جديدة تحت اسم "بينجو Bingo" والتي ستصبح منافسا قويا في تلك الفئة أمام طرازات مثل Euler Haomao.



تتبنى بينجو فلسفة التصميم الجديدة لعائلة سيارات وولينج، حيث يغلب عليها الخطوط المنحنية التي تميل للاستدارة لتعطي انطباع السلاسة مع بعض العناصر الكلاسيكية، وبداية من الواجهة الأمامية تظهر المصابيح الأمامية الـ LED ذات تصميم بيضاوي، ويبرز شعار العلامة الصينية باللون الفضي، ومن الجوانب تتميز السيارة بتطعيمات من الكروم تظهر على هيئة شريط فضي يمتد عند الجزء السفلي للأبواب، وتأتي العجلات مقاس 15 بوصة.



أما عن الجزء الخلفي فيبدو مشابها للواجهة بنفس المصابيح البيضاوية وشعار الشركة الذي يتوسط باب الشنطة، إلي جانب مصابيح الفرامل المثبتة أسفل الزجاج الخلفي، وسبويلر مدمج.

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من حيث الحجم، تبلغ أبعاد بينجو: 3,950 مم طول، و1,708 عرض و1,580 ارتفاع، فيما ترتكز على قاعدة عجلات 2,560 مم..ومن خلال الصور المتاحة تبدو المقصورة الداخلية متسعة لأربعة مقاعد وتأتي عجلة القيادة بتصميم نحيف، وخلفها شاشة LCD للعدادات تطفو لأعلىلتكون في مواجهة السائق.بالرغم من عدم إفصاح وولينج عن تفاصيل منظومة القوة الخاصة بسيارتها الجديدة إلا ان ما نعرفه حتى الآن انها ستتوافر بخيارين من المحرك بقوة 41 حصانًا و 68 حصانًا، وتصل سرعتها القصوى إلى 100 كم/ساعة لكلا الإصدارين، كما أنه لم يتم الكشف عن سعة البطارية (ليثيوم حديد فوسفات) ولكن نظرًا لخفة وزنها ، فقد يتجاوز مدى السير 300 كيلومتر.من المقرر إطلاق بينجو بالسوق الصينية في النصف الأول من عام 2023، ويتراوح السعر من حوالي 11,240 دولار (276 ألف جنيه) إلى 16.850 دولار (413 ألف جنيه).