تأتي فيراري Vision Gran Turismo كسيارة سباق للواقع الافتراضي



فيراري Vision Gran Turismo فيراري Vision Gran Turismo

بقيت فيراري بعيدة عن عالم لعبة السباقات جران توريزمو مقارنة بالعديد من الشركات المنافسة التي صممت سيارة أو أكثر للواقع الافتراضي.



اليوم تغير الشركة الإيطالية ذلك من خلال سيارتها Vision Gran Turismo التي تصل في الذكرى السنوية 25 لسلسلة ألعاب سوني في نهائيات GT World في موناكو الأوروبية. تتميز السيارة بتصميم مدهش ومنخفض مع مقعد واحد للسائق. وكأي سيارة أخرى في جران تورزيمو تتميز السيارة بمواصفات السيارة الحقيقة ولديها قائمة بأرقام الأداء المتوقعة فيما لو أتت للعالم الحقيقي.



تحمل السيارة محرك فيراري V6 ثنائي التيربو 3.0 لتر من سيارة 296 GTB وينتج ما يصل لـ1,016 حصان و900 نيوتن-متر، وإلى جانب تلك القوة تحمل فيراري فيجن جران توريزمو 3 محركات كهربائية تنتج 322 حصان أخرى وكمية كبيرة من العزم الإضافي.

قد يعجبك أيضا...

يقدر تسارع السيارة من 0-100 كم/س بأقل من 2 ثانية، تسارع 0-200 كم/س في أقل من 5 ثوان، ويتوقع أنها ستقطع حلبة فيراري فورينو في أقل من 1:10 دقيقة، وأن تحقق سرعة قصوى تزيد عن 350 كم/س.