اسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

جرام الذهب وسعر الذهب اليوم في مصر 2022.. شهدت أسعار الذهب تغيرات ملحوظة خلال هذه الأيام ما بين الارتفاع والانخفاض، ولكن الارتفاع يغلب على الانخفاض، حيث سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر الآن بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر، سعر1480 جنيه، وذلك وفقا لخبير المشغولات الذهبية أمير رزق.
جرام الذهب
اسعار الذهب في مصر اليوم
ويستعرض «المصري اليوم» متوسط أسعار الذهب في مصر، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 في مصر.
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 29 نوفمبر 2022:
جرام الذهب
سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر في مصر، 1691 جنيهات لـ جرام الذهب.
سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر في مصر،1480 جنيه لـ جرام الذهب.
سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر في مصر، 1269 جنيهات لـ جرام الذهب.
سعر الجنيه الذهب الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 في مصر:
أسعار الذهب اليوم في مصر
الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 في مصر، سجل سعر 11840 جنيهًا.
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