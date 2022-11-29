12 ديسمبر إدراج أسهم "أمريكانا" في أبوظبي والسعودية



أمريكانا أمريكانا

توقعت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية، إدراج أسهمها وبدء التداول المزدوج عليها في بورصتي أبوظبي والسعودية يوم 12 ديسمبر المقبل، وذلك بعد أن انتهت من عملية الاكتتاب وتخصيص الأسهم.



وكانت أمريكانا للمطاعم أعلنت الأسبوع الماضي عن تغطية الطرح العام الأولي 58 مرة، والذي جذب طلبات اكتتاب بقيمة 105 مليارات دولار تقريبا، بحسب بيان سابق من الشركة.



وحددت الشركة سعر الطرح النهائي عند 2.62 درهم في دولة الإمارات، و2.68 ريال سعودي، وذلك عند النطاق الأعلى من التقييم وسط إقبال كبير من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

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وكانت شركة أعلنت عن طرح حوالي 2.5 مليار سهم عادي للطرح العام المزدوج في سوقي أبوظبي والسعودية، وستمثل الأسهم المملوكة للجمهور ما نسبته 33.91 بالمئة من أسهم الشركة في تاريخ الإدراج، بحسب بيان اليوم.وبحسب البيان، فقد جرى تخصيص 80 بالمئة من أسهم الطرح لشريحة المؤسسات، و10 بالمئة لشريحة الأفراد في الإمارات، ومثلها للأفراد في السعودية.يذكر أن أمريكانا للمطاعم هي صاحبة امتياز مطاعم الوجبات السريعة كنتاكي وبيتزا هت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.