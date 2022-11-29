12 ديسمبر إدراج أسهم "أمريكانا" في أبوظبي والسعودية

توقعت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية، إدراج أسهمها وبدء التداول المزدوج عليها في بورصتي أبوظبي والسعودية يوم 12 ديسمبر المقبل، وذلك بعد أن انتهت من عملية الاكتتاب وتخصيص الأسهم.
وكانت أمريكانا للمطاعم أعلنت الأسبوع الماضي عن تغطية الطرح العام الأولي 58 مرة، والذي جذب طلبات اكتتاب بقيمة 105 مليارات دولار تقريبا، بحسب بيان سابق من الشركة.
وحددت الشركة سعر الطرح النهائي عند 2.62 درهم في دولة الإمارات، و2.68 ريال سعودي، وذلك عند النطاق الأعلى من التقييم وسط إقبال كبير من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
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