وكالة ناسا: البشر يعيشون على القمر في غضون عقد من الزمن

قالت وكالة ناسا الأمريكية، إنه إذا نجحت تجربة أوريون، سيعيش البشر على القمر هذا العقد، وسوف يقضي العلماء ورواد الفضاء فترات طويلة من الوقت على سطح القمر ايضا.
وتختبر وكالة الفضاء الأمريكية حاليًا مركبة أوريون الفضائية، وهي كبسولة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام مصممة لنقل رواد الفضاء إلى القمر والمريخ والكويكبات، وقد دخل Orion مدار القمر.
ويعتقد هوارد هو، رئيس أوريون في ناسا، أن البشر سيكون لهم وجود دائم على القمر بحلول عام 2030.
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