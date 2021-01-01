وكالة ناسا: البشر يعيشون على القمر في غضون عقد من الزمن

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قالت وكالة ناسا الأمريكية، إنه إذا نجحت تجربة أوريون، سيعيش البشر على القمر هذا العقد، وسوف يقضي العلماء ورواد الفضاء فترات طويلة من الوقت على سطح القمر ايضا.



وتختبر وكالة الفضاء الأمريكية حاليًا مركبة أوريون الفضائية، وهي كبسولة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام مصممة لنقل رواد الفضاء إلى القمر والمريخ والكويكبات، وقد دخل Orion مدار القمر.



ويعتقد هوارد هو، رئيس أوريون في ناسا، أن البشر سيكون لهم وجود دائم على القمر بحلول عام 2030.

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وقال هوارد هو: "بالتأكيد في هذا العقد سيكون لدينا رواد يعيشون هناك، سيكون لديهم موائل ومركبات، وهذا ما نعمل عليه أيضًا في وكالة ناسا."وأوضح أن هدف رواد الفضاء الذين يعيشون على القمر هو هدف علمي بشكل أساسي".وأطلقت ناسا مركبة أوريون باتجاه القمر الأسبوع الماضي كجزء من أول مهمة لها في أرتميس.ولقد أكملت للتو بنجاح أول رحلة طيران لها على سطح القمر ، مما مهد الطريق لهبوط مأهول على سطح القمر في بعثات أرتميس اللاحقة.ومن المقرر أن تتم مهمة Artemis 3 في عام 2025 ، مع أول هبوط للبشر على سطح القمر منذ عقود.ستتبع ذلك مهمة Artemis 4 في عام 2027 والتي ستساعد في إنشاء قاعدة قمرية.