شركة "رولز رويس" تطوير محرك طائرات جديد يستغنى عن البنزين

تجري شركة "رولز رويس"، تجربة لمحرك طائرات يمكنه الاعتماد على الهيدروجين، في مسعى إلى جعل رحلات الجو مستقبلا أكثر مراعاة للبيئة، لا سيما في ظل التبعات الكارثية لتغير المناخ.
وبحسب تقارير صحفية، فإن التجارب أجريت في موقع عسكري بمنطقة سالسبيري بلين، في إنجلترا هي الأولى من نوعها في مجال الطيران.
وتمت التجربة من خلال محرك المروحيات التوربيني "AE 2100-A"، إثر تعديله حتى يعمل عن طريق الهيدروجين الذي يتم الحصول عليه عبر طاقة المد والجزر وطاقة الرياح.
وأوردت شركة "رولز رويس"، أن التصميم نقل الطاقة إلى محركات مروحية توربينية من طراز "Saab 2000".
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