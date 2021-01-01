دراسة : السمنة المفرطة وزيادة الوزن تؤثر على أدمغة الأطفال

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توصلت دراسة جديدة إلى أن الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن قد يعانون في المدرسة لأن تراكم الكيلوجرامات يؤثر على صحة أدمغتهم.



اكتشف الباحثون أن زيادة الوزن ومؤشر كتلة الجسم لدى الأطفال يمكن أن تؤثر على المجالات الرئيسية لاتصال الدماغ، وحذروا من أن هذا قد يؤثر على مدى الانتباه والقدرة على التوفيق بين مهام متعددة.



وحلل الفريق ، من كلية الطب بجامعة ييل في ولاية كونيتيكت ، بيانات تصوير الدماغ لـ 5،169 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 9 و 10 سنوات.

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لقد نظروا على وجه التحديد في الاتصال بين المناطق العصبية وكمية المادة البيضاء الموجودة ، وهو أمر مهم للتواصل بين مناطق مختلفة من الدماغ، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.تمت مقارنة ذلك بعد ذلك بمؤشر كتلة الجسم للأطفال ، وهو مقياس للوزن المعدل لعمر الطفل وجنسه.توصلت دراسة إلى أن ذلك يأتي بعد أن وجدت دراسة أن تناول الوجبات السريعة يمكن أن يسبب آلامًا أو يجعل الناس أكثر حساسية للألم - حتى لو كانوا أصحاء ونحيفين.كشفت نتائج الدراسة الأخيرة أن هناك تغييرات هيكلية في أدمغة الأطفال الذين لديهم وزن أعلى ومؤشر كتلة الجسم ، بما في ذلك ضعف كبير في المادة البيضاء.تضمنت بعض المناطق الأكثر تضررًا المادة البيضاء في الجسم الثفني - وهي حزمة كبيرة تضم أكثر من 200 مليون من الألياف العصبية التي تربط جانبي الدماغ.لاحظ العلماء أيضًا ترققًا في الطبقة الخارجية من الدماغ والذي ارتبط بضعف الوظيفة التنفيذية ، على سبيل المثال القدرة على التخطيط وتركيز الانتباه والتذكر والتوفيق بين المهام المتعددة.قالت الباحثة سيمون كالتنهاوزر إنه من المعروف أن السمنة مرتبطة بضعف صحة الدماغ لدى البالغين ، لكن الدراسات السابقة على الأطفال غالبًا ما ركزت على مجموعات صغيرة أو جوانب فردية من وظائف الدماغ.وقالت: "من المدهش أن هذه التغييرات كانت واضحة في وقت مبكر خلال الطفولة"لا ترتبط زيادة مؤشر كتلة الجسم والوزن بعواقب الصحة الجسدية فحسب ، بل ترتبط أيضًا بصحة الدماغ.أظهرت دراستنا أن الوزن المرتفع ومؤشر كتلة الجسم z-scores لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 10 سنوات كان مرتبطًا بالتغيرات في الهياكل الكبيرة والبنى الدقيقة والاتصال الوظيفي الذي أدى إلى تدهور صحة الدماغ.قال كبير المؤلفين سام بيابفاش ، الأستاذ المساعد في الأشعة والتصوير الطبي الحيوي ، إن نتائج الدراسة تقدم تفسيرًا ميكانيكيًا مهمًا لبحوث أخرى تظهر أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم لدى الأطفال مرتبط بضعف الأداء الإدراكي والأداء المدرسي.وجدت دراسة سابقة أن الفتيات اللواتي يعانين من السمنة في سن 11 يحصلن على درجات امتحان أقل أثناء انتقالهن إلى المدرسة.وجدت واحدة من أكثر الدراسات شمولاً لفحص العلاقة بين السمنة والتحصيل الأكاديمي أن درجات الفتيات انخفضت في المواد الأساسية على مدى خمس سنوات إذا كن يعانين من زيادة الوزن.ووجد البحث ، الذي أجرته جامعات دندي وستراثكلايد وجورجيا وبريستول ، أن الفتيات اللواتي يعانين من السمنة في سن 11 ما زلن ينخفض ??لديهن مستويات التحصيل في 13 و 16.وقال العلماء إن الصحة العقلية السيئة والوصمة المرتبطة بزيادة الوزن يمكن أن تكون سببًا لهذا الاتجاه.لكن الدكتور جوزي بوث ، مؤلف الدراسة ، قال في ذلك الوقت: "تشير أبحاث أخرى إلى أن هناك تأثيرًا بيولوجيًا قد يؤدي إلى ضعف الأداء ، لكن لا يمكننا الإجابة على ذلك بهذه الدراسة".وجدت دراسة أخرى ، أجريت في الصين في عام 2017 ، أن السمنة لدى الأطفال مرتبطة بالأداء الأكاديمي الضعيف ، وأن هذا يرجع جزئيًا إلى الأطفال البدينين الذين يعانون من ضعف مهارات الذاكرة قصيرة المدى.تم تقديم النتائج الحالية في الاجتماع السنوي لجمعية الطب الإشعاعي لأمريكا الشمالية في شيكاغو.