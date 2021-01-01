الأرصاد الجويه : استمرار انخفاض درجات الحرارة.. وسقوط أمطار خفيفة

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صورة الخبر: الأرصاد الجويه
الأرصاد الجويه

استعرض برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، في تقرير مفصل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر في القاهرة والمحافظات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بنسبة حدوث 30%، وأمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 50% على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وأمطار خفيفة على شمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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