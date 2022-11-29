أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء..



أسعار اللحوم الحمراء أسعار اللحوم الحمراء

شهدت أسعار اللحوم الحمراء حالة من الاستقرار، اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، حيث ساهمت مشروعات الثروة الحيوانية التي نفذتها الدولة في زيادة الإنتاجية.



وسجل سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 140 إلى 170 جنيها للكيلو حسب المنطقة، وبلغ سعر الفلتو الكندوز حوالي 170 جنيها للكيلو، وسعر الروستو الكندوز 170 جنيها للكيلو.



وبلغ سعر كيلو اللحم الضأن 140 جنيها وسجلت الكبدة البقري والضأن 140 جنيها للكيلو وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 120 إلى 140 جنيها للكيلو.

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جدير بالذكر أن المنافذ التي وفرتها القوات المسلحة ووزارات الداخلية والتموين والزراعة ساهمت بشكل فعال في توافر اللحوم بشكل كبير في الأسواق، والتي يتم طرحها بشكل مستمر وبأسعار مخفضة، مما جعل شريحة كبيرة من المواطنين يفضلون شراء اللحوم الحمراء منها بدلًا من محلات الجزارة.ومن جانبه أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة أن اللحوم البلدية بمنافذ قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة تباع بسعر 135 جنيه لكيلو الكندوز الصغير ولحوم الضأن 125 جنيه واللحوم المستوردة 95 جنيه سعر الكيلو القطع و90 جنيه سعر كيلو اللحمة المفرومة و80 جنيها سعر كيلو الكبدة.وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن المشروعات الإنتاجية منها مشروع إعادة إحياء البتلو ومشروع تحسين سلالات الماشية من خلال إجراء عمليات التلقيح الاصطناعي ساهمت في تحقيق نسبة 60% من اللحوم الحمراء.