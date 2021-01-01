دراسة: مخ الأخطبوط نسخة من الإنسان

في سبق علمي جديد، وجد العلماء أن الأخطبوط والبشر ينحدران من نفس الحيوان البدائي الشبيه بالديدان الذي عاش قبل 518 مليون سنة، وقد يكون هذا هو السبب في أن المخلوقات ذات الأطراف الثمانية تتمتع بذكاء عالٍ.
ووجدت دراسة جديدة بقيادة مركز ماكس ديلبروك في برلين، أن أدمغة الأخطبوط تشبه البشر لأن الحيوانات البحرية لديها مجموعة متنوعة من منظمات الجينات تسمى microRNAs (miRNAs) في أنسجتها العصبية مقارنة بعدد الفقاريات.
وتشير النتائج إلى أن miRNAs، وهي نوع من جينات RNA، تلعب دورًا أساسيًا في تطوير الأدمغة المعقدة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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