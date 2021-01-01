يوضح طبيب مناعة سلوكيات هامة لمنع إصابة الجسم بالبكتيريا الضارة

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قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتيريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إن هناك الكثير من البكتيريا منتشرة حولنا في البيئة التي نعيش فيها، منوه إلى أنه عند إبقاء البكتيريا خارج جسم الإنسان ليست بضارة ولكن عند دخولها الجسم تنتج المشكلات.



وخلال حوارها على قناة "DMC"، شددت على نظافة اليد وعدم ترك الإصابات والجروح المكشوفة في الجسم يجب تعقيمها وإغلاقها، فتلك الأشياء المهمة التي تقى دخول البكتيريا الجسم.



طرق قتل الفيروسات والميكروبات

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ونصحت المواطنين باصطحاب الصابونة بشكل يومي بداخل حقائبهم وليس أكثر وقبل الجلوس في أي مكان أو لمسه يجب تطهيره بـ “المناديل المبللة أو الكحكول إذ أمكن”، وعدم احتضان الأطفال فور قدوم الشخص من الخارج يجب تغيير الملابس وارتداء ملابس نظيفة ثم التعامل بشكل طبيعي في المنزل.تقوية المناعةونوهت أن تقوية المناعة من الأشياء الهامة التي تقى من الإصابة بالأمراض، ويجب تناول الوجبات الصحية، وعدم تناول الأدوية الخاصة بعلاج الحموضة بغير استشارة طبيب وعند اللزوم فقط وذلك لأنه عندما يأكل الشخص فيتناول غذاء به فيروسات فتلك الحالة لن تقوم الأعماء بوظيفتها الصحيحة في قتل الفيروسات والتصدي لها.ونوهت أنه لا يجب الإسراف في تناول المضاد الحيوي إلا باستشارة الطبيب، عدم أخد الفيتامينات الدوائية وإنما تؤخذ بشكلها الطبيعي من الفاكهة والخضروات، وذلك بسبب نوع من أنواع الفيتامينات تذوب في الدهون داخل الجسم لا يجب أخذه إلا بأمر من الطبيب وذلك بسبب تخزينه داخل الجسم مما يضر وظائف الكلى والكبد بشكل كبير.