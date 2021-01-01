أول رد من «واتساب» على تسريب نصف مليار رقم هاتف.. بينهم 45 مليون مصري..



واتساب واتساب

شهد موقع «واتساب» في الآونة الأخيرة العديد من المخاطر، والتي باتت تهدد مستخدميه بشكل كبير، وخاصة بعد شائعة تسريب بيانات حوالي نصف مليار رقم من مستخدميه في حوالي 84 دولة حول العالم، التي نشرها موقع «سيبر نيوز».



نفى «واتساب»، الأكاذيب المنتشرة حول تسريب بيانات ما قرب من نصف مليار شخص، والتي استند إليها «سيبر نيوز» من خلال اعتماده لقطات شاشة غير المؤكدة، تحوي على مجموعة كبيرة من أرقام الهواتف وليست معلومات لمستخدمي «واتسآب» كما يظن البعض.



تسريبات واتسآب غير صحيحة

أوضح مسؤول بـ«واتساب» أن ما تم نشره غير صحيح على الإطلاق، إذ أنه يتعلق بإمكانية الوصول إلى بيانات 487 مليون رقم لمستخدمي تطبيق واتساب، في 84 دولة حول العالم، بينهم 45 مليون مصري، إذا شاع أن قراصنة الإنترنت تمكنوا من سرقة بيانات العديد من مستخدمي تطبيق «واتساب»، وتسريب بياناتهم الخاصة.

قد يعجبك أيضا...

يذكر أن أحد قراصنة الإنترنت، نشر على واحدا من المنتديات المجهولة، أنه تمكن من الوصول إلى بيانات 487 مليون رقم لمستخدمي تطبيق واتساب، في 84 دولة حول العالم، وعرض جميعها للبيع، دون ذكر الطريقة التي حصل من خلالها على هذه البيانات، ذلك بحسب موقع «سيبر نيوز»، وأن ما تم نشره، زعم أن تم نشر مجموعة من أرقام الهواتف لـ32 مليون مستخدم من أمريكا، و11 مليونا من بريطانيا، و6 ملايين رقم لمستخدمين من الهند، والتي عرضها جميعا للبيع.