كأس العالم 2022 l الكاميرون تتعادل مع صربيا 3-3 فى مواجهة مثيرة .. فيديو



الكاميرون تتعادل مع صربيا الكاميرون تتعادل مع صربيا

خطف منتخب الكاميرون تعادلاً مجنوناً أمام صربيا بنتيجة 3-3 فى أمتع مباريات المونديال، التى أقيمت بينهما اليوم باستاد "الجنوب" فى الوكرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم "قطر 2022".



وبهذه النتيجة أحيت الكاميرون آمالها فى التأهل، حيث تحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة متفوقة على صربيا صاحبة المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد، فيما تتصدر البرازيل وسويسرا الترتيب بثلاث نقاط لكل منهما.



وتنتظر الكاميرون مواجهة شبه مستحيلة أمام البرازيل الجمعة المقبل، فيما تواجه صربيا نظيرتها سويسرا فى نفس الموعد.

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سجل أهداف الكاميرون جان شارل كاستيليتو في الدقيقة 29، ثم أضاف فينسيت أبو بكر الهدف الثانى في الدقيقة 64 ، وأحرز إيريك ماكسيم تشوبو موتينج الهدف الثالث في الدقيقة 66 من عمر المباراة .بينما سجل أهداف صربيا كل من ستراهينيا بافلوفيتش في الدقيقة 46 ، وأضاف سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الثانى في الدقيقة 48، وأحرز الكسندر ميتروفيتش الهدف الثالث في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثانى.حول منتخب صربيا تأخره بهدف أمام نظيره منتخب الكاميرون إلى تقدم بنتيجة 2-1 فى آخر دقيقتين بالشوط الأول.وسجل جان شارل كاستيليتو الهدف الأول لمنتخب الكاميرون في نهائيات كأس العالم في شباك مرمى صربيا، حيث أحرز جان شارل كاستيليتو هدف الأسود فى الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول والمباراة بعد ضربة ركنية نفذها كوندي .وتمكن ستراهينيا بافلوفيتش مدافع صربيا من تسجيل هدف التعادل فى الدقيقة 45 والأخيرة من عمر الشوط الاول، وبعدها بدقيقتين سجل سافيتش هدف التقدم لصربيا.ونجح منتخب الكاميرون في عمل ريمانتودا مثيرة بعد تأخره 3-1 حيث خطف الأسود صربيا فى دقيقيتن فقط، بعدما حول تأخره 3-1 إلى تعادل مثير بنتيجة 3-3 ، حيث سجل فينسيت أبو بكر مهاجم الكاميرون الهدف الثانى للأسود الغير مروضة في شباك منتخب صربيا لتصبح النتيجة 3-2 في الدقيقة 64 ثم تعادل سريعا موتينج في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثانى.وقبلها حول منتخب صربيا تأخره بهدف أمام نظيره منتخب الكاميرون إلى تقدم بنتيجة 2-1 فى آخر دقيقتين بالشوط الأول، حيث سجل ستراهينيا بافلوفيتش مدافع صربيا من تسجيل هدف التعادل فى الدقيقة 45 والأخيرة من عمر الشوط الاول، وبعدها بدقيقتين سجل سافيتش هدف التقدم لصربيا .وسيطر منتخب صربيا على أول ربع ساعة من المباراة ومنع القائم ألكسندر ميتروفيتش هداف فولهام الإنجليزي، من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة العاشرة.وسدد ألكسندر ميتروفيتش 3 تسديدات لصربيا من بين 4 تسديدات منع القائم احداها ولم تكن أي منها بين العارضة والقائمينوتضم المجموعة السابعة بجانب الكاميرون وصربيا منتخبى البرازيل وسويسرا صاحبى الصدارة.وجاء تشكيل منتخب الكاميرون كالتالي:حراسة المرمى: ديفيز إيبلسي .الدفاع: نوهو تولو، نكولو، جان شارل كاستيليتو، كولينز فاى.الوسط: مارتين هونجلا، بيبر كوندى، أندريه أنجيسا.الهجوم: كارل توكو إكامبي، تشوبو موتينج، بريان مبيومو.بينما جاء تشكيل منتخب صربيا كالتالي:حراسة المرمى: فانيا ميلنكوف يتش.الدفاع: نيكولا ميلينكوفيتش، ميلوش فيليكوفيتش، ستراهينيا بافلوفيتش.الوسط: أندريا زيفكوفيتش، ساشا لوكيتش، نيمانيا ماكسيموفيتش، فيليب كوسيتيش.الهجوم: دوشان تاديتش، سيرجى ميلينكو فيتش سافيتش، ألكسندر ميتروفيتش.https://www.btolat.com/video/62055