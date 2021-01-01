مفاجأة .. البطاطس تساعد على إنقاص الوزن



البطاطس البطاطس



تأتي الكربوهيدرات على رأس الأكلات الممنوع تناولها في الأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن، ففي أغلب الأحيان يطلب الأخصائيون والأطباء من أصحاب الحميات تجنب الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات.



لكن العلماء الآن يقولون إن البطاطس قد تكون سر يؤدي إلى التخلص من أرطال الوزن، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وفقًا للباحثين ، يميل الناس إلى تناول نفس الكمية من الطعام في الوجبات حتى يشعروا بالشبع، بغض النظر عن عدد السعرات الحرارية التي يحتوي عليها.

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لذا فإن أولئك الذين يضيفون الخضار الكثيفة إلى طبقهم يصبحون ممتلئين وبالتالي لا يبحثون عن الأطعمة الأخرى التي قد تكون أكثر سعرات حرارية.تحتوي البطاطس على حوالي 80 سعرًا حراريًا لكل 100 جرام أكثر من ضعف ما تحتويه الخضروات الأخرى ، مثل الجزر والبروكلي.لكنها تحتوي على ما يصل إلى نصف السعرات الحرارية مقارنة بنفس وزن الخبز والمكرونة والأرز.لم يعط الباحثون الضوء الأخضر لتناول رقائق البطاطس المقلية، وهي طريقة طهي تقلل من القيمة الغذائية للبطاطس.قالت الكاتبة المشاركة في الدراسة البروفيسور كانديدا ريبيللو ، أخصائية التغذية في مركز بنينجتون للأبحاث الطبية الحيوية في باتون روج ، لويزيانا:" يميل الناس إلى تناول نفس الكمية من الطعام بغض النظر عن محتوى السعرات الحرارية من أجل الشعور بالشبع."من خلال تناول الأطعمة ذات الوزن الثقيل والمنخفضة السعرات الحرارية ، يمكنك بسهولة تقليل عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها.يتمثل الجانب الرئيسي لدراستنا في أننا لم نقلل من حجم جزء الوجبات ولكننا خفضنا محتواها من السعرات الحرارية من خلال تضمين البطاطس.تم تصميم وجبة كل مشارك وفقًا لاحتياجاته الخاصة من السعرات الحرارية ، ولكن من خلال استبدال بعض محتوى اللحوم بالبطاطس ، وجد المشاركون أنفسهم أكثر امتلاءً وأسرع ، وفي كثير من الأحيان لم ينتهوا حتى من وجبتهم.واعتقدوا أيضًا أنه إذا تم تحضيرها جيدًا ولم يتم استهلاكها كرقائق، يمكن أن يكون للبطاطس نفس الفوائد الصحية مثل البقول ، والتي من المعروف أنها تتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم.