فيديو .. هاني الناظر يوضح الأمراض الجلدية المعدية وعلاجها



هاني الناظر هاني الناظر



قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الامراض الجلدية، إنه من الأمراض الفيروسية المنتشرة جدا تلك الفترة، الحزام الناري والجديري، والهربس، مشيرا إلى أنه لا يستغرق العديد من الوقت، ولكنه يورم الشفاه ويكون مؤلم.



وأضاف "الناظر" خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن من يعاني من الهربس فعليه تناول العسل الأبيض ودهنه ثلاث مرات فى اليوم، موضحا أن الفيروس الذى يصيبنا بالحزام الناري هو فيروس الجديري المائي، ويأتي للأطفال ويتم الشفاء منه خلال أسبوع.



وتابع إنه فى أى وقت الإنسان يتعرض لظروف تضعف مناعته ينشط الحزام الناري ويتحرك من مكانه ويأخذ من مسار أى عصب، لافتا إلى أن العلاج فى البداية مهم جدا لهذا المرض، لأنه ينتهي عند ملاحقته فى البداية، ولكن عندما يتأخر العلاج يترك ألما قد يصل من عام إلى اثنين.

