خطوات يجب اتباعها قبل وضع المكياج في الشتاء



وضع المكياج في الشتاء وضع المكياج في الشتاء



عندما يفكر معظم السيدات في وضع المكياج ، فإنهم يفكرون في وضع كريم الأساس ، ووضع كحل العيون ، وظلال العيون ، والماسكارا ، وتلوين شفاههم بظل ممتع، ومع ذلك ، فإن ما لا يفكر فيه الكثير من السيدات هو الخطوات التي يجب اتخاذها لإعداد البشرة للمكياج.



يضمن تحضير بشرتك للمكياج استمرارها بالتساوي والبقاء في مكانها، كلما بدت بشرتك أفضل ، كان مظهر المكياج أفضل، لذلك ، اتخذي خطوات لتنظيف بشرتك ، وضعي المرطب وتهيئة البشرة قبل البدء في أي تطبيق.



خطوات يجب اتباعها قبل المكياج

اختر منظفًا مناسبًا لنوع بشرتك

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