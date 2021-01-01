خطوات يجب اتباعها قبل وضع المكياج في الشتاء

عندما يفكر معظم السيدات في وضع المكياج ، فإنهم يفكرون في وضع كريم الأساس ، ووضع كحل العيون ، وظلال العيون ، والماسكارا ، وتلوين شفاههم بظل ممتع، ومع ذلك ، فإن ما لا يفكر فيه الكثير من السيدات هو الخطوات التي يجب اتخاذها لإعداد البشرة للمكياج.
يضمن تحضير بشرتك للمكياج استمرارها بالتساوي والبقاء في مكانها، كلما بدت بشرتك أفضل ، كان مظهر المكياج أفضل، لذلك ، اتخذي خطوات لتنظيف بشرتك ، وضعي المرطب وتهيئة البشرة قبل البدء في أي تطبيق.
خطوات يجب اتباعها قبل المكياج
اختر منظفًا مناسبًا لنوع بشرتك
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