خطوات يجب اتباعها قبل وضع المكياج في الشتاء

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وضع المكياج في الشتاء


عندما يفكر معظم السيدات في وضع المكياج ، فإنهم يفكرون في وضع كريم الأساس ، ووضع كحل العيون ، وظلال العيون ، والماسكارا ، وتلوين شفاههم بظل ممتع، ومع ذلك ، فإن ما لا يفكر فيه الكثير من السيدات هو الخطوات التي يجب اتخاذها لإعداد البشرة للمكياج.

يضمن تحضير بشرتك للمكياج استمرارها بالتساوي والبقاء في مكانها، كلما بدت بشرتك أفضل ، كان مظهر المكياج أفضل، لذلك ، اتخذي خطوات لتنظيف بشرتك ، وضعي المرطب وتهيئة البشرة قبل البدء في أي تطبيق.

خطوات يجب اتباعها قبل المكياج
اختر منظفًا مناسبًا لنوع بشرتك

من الأفضل وضع المكياج على بشرة نضرة ونظيفة، قبل وضع المكياج ، اغسلي بشرتك بمنظف لطيف يدعم نوع بشرتك.

ضع تونر خالٍ من الكحول
يتجاهل الكثير من الأشخاص التونر ، لكن يجب أن يكون خطوة مهمة في روتين جمالك، الغرض من التونر هو التخلص من أي بقايا من خلايا الجلد الميتة أو المكياج أو البكتيريا الأخرى التي ربما فاتها منظفك.

ترطيب البشرة
يجب ترطيب البشرة بشكل جيد قبل وضع المكياج للحفاظ على نضارتها وجمالها بشكل طبيعي

المصدر: elbalad

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