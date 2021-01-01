علماء يكتشفون كوكبا جديدا يشبه المشتري..يبعد عن الأرض 353 سنة ضوئية..

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باستخدام قياسات السرعة الشعاعية، اكتشف علماء فضاء من اليابان والصين كوكبًا خارج المجموعة الشمسية جديدًا يدور حول نجم عملاق من النوع G يشبه في كتلته كوكب المشتري، لكنه أكثر سخونة بكثير من أكبر كوكب في النظام الشمسي.



وبحسب arXiv تعتمد طريقة قياس السرعة الشعاعية (RV) لاكتشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية، على اكتشاف الاختلافات في سرعة النجم المركزي، بسبب الاتجاه المتغير لسحب الجاذبية من كوكب خارج المجموعة الشمسية غير مرئي أثناء دورانه حول النجم، وبفضل هذه التقنية جرى اكتشاف أكثر من 600 كوكب خارجي حتى الآن.



وأبلغت مجموعة من علماء الفلك بقيادة البروفيسور هويان يو تينج، من معهد طوكيو للتكنولوجيا في العاصمة اليابانية، عن اكتشاف كوكب عملاق جديد نتيجة لقياسات RV باستخدام مطياف Echelle Spectrograph (HIDES) في مرصد أوكاياما للفيزياء الفلكية (OAO) في اليابان، حيث يدور الكوكب حول نجم عملاق من النوع G ذي كتلة شمسية متطور بعمق، ويعرف باسم HD 167768، ويقع على بعد حوالي 353 سنة ضوئية.

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وأوضح الباحثون أنه يُقدر أن الكوكب المكتشف حديثًا، يحتوي على كتلة لا تقل عن 0.85 من كتلة المشتري. يدور حول مضيفه كل 20.65 يومًا، على مسافة 0.15 وحدة فلكية تقريبًا، وجرى حساب درجة حرارة التوازن لهذا الكوكب لتكون 1، 874 كلفن.