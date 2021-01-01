تكشف تسريبات تغييرا قادما في هواتف iPhone 15

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صورة الخبر: iPhone 15
iPhone 15

كشفت تقارير أن هواتف iPhone 15 القادمة من شركة آبل الأمريكية ستحصل على واحدة من أكبر الترقيات على الإطلاق، حيث ستحصل الهواتف على مستشعرات خاصة توفر ردود فعل لمسية، الأمر الذي يجعلها بدون أزرار فعلية.



وبحسب مجلة فوربس فإن تقريرا قد صدر من موقع MacRumors يتحدث عن أن أحد موردي شركة آبل أكد أن هواتف iPhone 15 المقرر صدورها العام المقبل 2023، ستأتي بدون أزرار فعلية حيث ستحتوى على برامج تشغيل لمسية لمحركات Taptic.

وبدلاً من أزرار الصوت والطاقة الحالية، ستكون هناك أزرار صلبة لا تتحرك ولكنها تستجيب للمس كما لو كانت تعمل، مثل زر Touch ID على هواتف آيفون السابقة ، أو لوحة تراك باد على أجهزة لاب توب ماك Mac.



وتتسم ردود الفعل اللمسية بالدقة التي تجعل من السهل الاقتناع بأن الأزرار تتحرك عندما لا تكون كذلك، وليس من المعروف إذا كانت هذه الميزة سيتم إدراجها في هواتف iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max الأكثر تميزا وأعلى سعرا أم سيتم تضمينها في جميع هواتف السلسلة.

كما من المتوقع أن تحتوي طرازات iPhone 15 Pro على منفذ USB-C أسرع حيث ستحتوي إما على USB 3.2 أو Thunderbolt 3، الأمر الذي سيزيد بشكل كبير من سرعات نقل البيانات للهواتف، مما سيجعلها تتفوق على كابل Lightning الحالي، ومع ذلك ، قد يظل منفذ USB-C في هواتف iPhone 15 الأساسية مقصورًا على السرعات التي يوفرها USB 2.0 .

المصدر: صدى البلد

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