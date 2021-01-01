تعود نوكيا بقوة..أفضل موبايلات Nokia الجديدة والرخيصة



نوكيا نوكيا

تعمل العلامة التجارية الفنلندية الشهيرة نوكيا Nokia على تطوير هواتفها الذكية والرجوع مرة أخرى بقوة لمنافسة عمالقة التكنولوجيا مثل سامسونج وأوبو وشاومي.



وفي ظل تحقيق ذلك، تميل أفضل هواتف نوكيا إلى التركيز على تزويد المستخدمين بخيارات ميسورة التكلفة عبر الهواتف التي تندرج تحت الفئة المتوسطة، بينما لا تصدر نوكيا العديد من الهواتف كل عام مثل بعض منافسيها ، ولكن لا يزال لديها الكثير من الهواتف التي تستحق الشراء، وفقا لموقع تيك رادار التقني.





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1- هاتف نوكيا Nokia XR20يعيد هاتف Nokia XR20 الأنظار مرة أخرى إلى هواتف نوكيا، حيث أن الهاتف يستطيع تحمل السقوط والضغط والشديد وغيرها من الظروف الصعبة، فيتميز الهاتف بطبقة حماية كبيرة من نوع Gorilla Glass Victus القوية، مما يمكن الهاتف من مقاومة التلف الناتج عن الخدوش والسقوط من حوالي 6 أقدام.وتم وصف الهاتف بأنه من طراز عسكرى حيث إن هاتف Nokia XR20 يستطيع تحمل الظروف البيئية الشديدة، حيث أنه متين للغاية حيث يصنف من فئة “rugged” ، كما أنها يناسب العمال والمهندسين فى الظروف الصعبة حيث تحمل تلافى السقوط إذا وقع على الأرض أو على سطح صخرى أو غيره.ويحتوي هاتف Nokia XR20، على شاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.6 بوصة، وبجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، وبنسبة عرض إلى ارتفاع 9:20، سيضم الهاتف تصميم مثقوب للكاميرا الأمامية، وقارئ بصمة الأصابع مثبت على جانب الهاتف للمصادقة البيومترية، مع حواف سفليه بارزة.ويعمل هاتف نوكيا Nokia XR20 بواسطة معالج من نوع Snapdragon 480، من إنتاج شركة كوالكوم ، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وسيعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11.ويحتوي هاتف Nokia XR20 على كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتى بدقة 48 ميجابكسل، والثانية تأتي بدقة 13 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.ويحتوى هاتف Nokia XR20 على بطارية كبيرة بقوة 4630 مللي أمبير فى الساعة، يدعم الهاتف الذكي شبكات الجيل الخامس 5G، والاتصال اللاسلكي Wi-Fi، وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.1، وكذلك كلا من GPS و NFC، كما يحتوى على مقبس سماعة الرأس ومنفذ شحن من نوع USB-C.2- هاتف نوكيا Nokia 7.2يأتي Nokia 7.2 بشاشة كبيرة قياس 6.3 بوصة من نوع IPS LCD، بدون أى حواف جانبية، وطريقة حماية قوية ضد الصدمات Corning Gorilla Glass 3، مع نوتش قطرة الماء فى أعلى منتصف الشاشة.وزودت نوكيا Nokia 7.2 بمعالجات ثمانية الأنوية من نوع Snapdragon 660 من كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائية سعتي 4 و 6 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعتى 64 و 128 جيجابايت.ويحتوي Nokia 7.2 على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 و 8 و 5 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل، بالإضافة لقارئ البصمة التقليدى فى خلف الجهاز.ويحتوى Nokia 7.2 على بطارية بسعة 3500 ميللي أمبير، وميزة الشحن السريع بقوة 10 وات، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف جنبًا إلى جنب مع منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس ومكبر صوت من نوع ستيريو.ويبلغ سعر هاتف Nokia 7.2 في السوق العالمي 455 دولار أمريكي (أي ما يعادل 11 ألف جنيه مصري ).3- هاتف نوكيا Nokia G50يحتوي هاتف Nokia G50، على شاشة كبيرة من LCD، بدقة عرض +HD، تبلغ دقتها 720× 1560 بكسل، وتأتي بقياس 6.82 بوصة، تحتوي نوتش على شكل حرف V مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.ويعمل هاتف Nokia G50، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 480، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 128 أو 64 جيجابايت بالإضافة إلى فتحة microSD في حالة احتياجك مساحة ذاكرة إضافية.ويضم الجزء الخلفي من هاتف Nokia G50، مجموعة من ثلاث كاميرات داخل تصميم دائرى، بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة واسعة جدا بدقة 5 ميجابيكسل ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل.ويحزم هاتف Nokia G50، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، يمكنها الشحن بشكل أسرع بقدرة 18 وات، عبر منفذ شحن من نوع USB-C، ووفقا لـ HMD البطارية تستمر ليومين من الاستخدام في الشحنة الواحدة.