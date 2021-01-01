يخترق هاكر 45 مليون حساب واتساب في مصر

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يتعرض تطبيق واتساب WhatsApp الأشهر في العالم للمراسلة، لأكبر هجمة إلكترونية واختراق للبيانات قد مرت على تاريخه ، حيث يتم عرض أرقام هواتف ما يقرب من 500 مليون مستخدم للبيع عبر الإنترنت.







ووفقًا لتقرير صادر عن Cybernews ، تم نشر إعلانًا على منتدى مجتمع خاص بجماعة هاكرز ، مدعيًا أنه يبيع قاعدة بيانات 2022 من 487 مليون رقم هاتف ذكي لمستخدمي واتساب.

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و تحتوي قاعدة البيانات على أرقام الهواتف الذكية لمستخدمي تطبيق واتساب من 84 دولة مختلفة، ومن بينهم الولايات المتحدة وإنجلترا ومصر وإيطاليا والمملكة العربية السعودية والهند.وفي الأغلب يتم استخدام المعلومات من قبل الهاكرز لهجمات التصيد الاحتيالي، لذلك يُنصح مستخدمو واتساب بالامتناع عن المكالمات والرسائل من أرقام غير معروفة.هاكر يبيع قاعدة بيانات المستخدمين على واتسابيدعي الهاكر أن مجموعة البيانات لديها أكثر من 32 مليون سجل مستخدم أمريكي، وبالمثل ، بلغ عدد المستخدمين المتأثرين في مصر 45 مليونًا ، و 35 مليونًا في إيطاليا ، و 29 مليونًا في المملكة العربية السعودية ، و 20 مليونًا في فرنسا ، و 20 مليونًا في تركيا. يُزعم أن قاعدة البيانات بها ما يقرب من 10 مليون روسي وأكثر من 11 مليون رقم هاتف لمواطني إنجلترا.يدعي التقرير أن الجهة المهددة تبيع مجموعة البيانات الأمريكية مقابل 7000 دولار ، بينما تبلغ تكلفة مجموعات البيانات في إنجلترا 2500 دولار، وألمانيا 2000 دولار.جدير بالذكر أن الهاكر ادعى أن جميع الأرقام تخص المستخدمين النشطين لتطبيق واتساب، وعلى الرغم من أنه لم يحدد كيفية حصوله على قاعدة البيانات ، لكنه قال أنهم "استخدموا استراتيجيتهم" لجمع البيانات.لا تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها شركة ميتا المالكة لتطبيق واتساب وفيسبوك وإنستجرام، لاختراق البيانات بهذا الشكل الضار. ففي العام الماضي ، قدم أحد الهاكرز معلومات عن أكثر من 500 مليون مستخدم للفيسبوك عبر الإنترنت مجانًا، وتضمنت البيانات المسربة أرقام هواتف وتفاصيل أخرى.