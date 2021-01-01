يتيح موقع جديد لك التجول في شوارع العالم بدون سفر



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

بالطبع هناك العديد من الأسباب التي تجعلنا نرغب في السفر؛ من أبرزها التالي:



السياحة.

زيارة الأقارب.

الهجرة من بلد لآخر.

تلقي العلاج.

الاستكشاف والبحث والتقصي العلمي وجمع المعلومات.

الدراسة في الخارج.

التعرف على الثقافات الأخرى.

الاستجمام والاسترخاء والنقاهة.

حضور المناسبات الرسمية.

لكن مع ارتفاع أسعار تذاكر الطيران حول العالم وكذلك الإقامة داخل الفنادق المميزة أصبح من الصعب السفر والتنزه بين دول العالم المختلفة.



ومع ذلك إذا أردت التجول وتفقد شوارع المدينة التي تود زيارتها قبل تكبد أي أموال إليك الحل وأنت جالس في سريرك من خلال موقع جديد.

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– مزايا الموقع الجديديتيح لك موقع (driveandlisten) ميزة التجول والتنزه في أشهر شوارع مدن العالم داخل سيارة تتحكم فيها من جوالك المحمول أو من الكمبيوتر الخاص بك.علاوة على ذلك يمكّنك هذا الموقع من الاستماع لمحطات الراديو داخل السيارة بضغطة زر.وبالإضافة إلى ذلك يوفر تطبيقًا خاصًا به على الجوالات الأندرويد يوفر لك التنزه ومشاهدة شوارع المدن التي تريدها بدون حجز تذكرة طيران أو إقامة فندقية، بمجرد اتصالك بالإنترنت.كل ما عليك فعله هو الضغط هنا وستجد نفسك داخل مقصورة سيارة حقيقية وتتحكم في الاستماع إلى محطات الراديو المحلية التي ستلقى إعجابك، بالإضافة إلى سماع ضجيج الشوارع أو لا، حسب اختيارك.والأهم من ذلك كله هو سهولة استخدام الموقع؛ وذلك كالتالي:أعلى اليمين قائمة مدن العالم الشهيرة التي تتفقدها وتختار منها ما تفضله.في الأسفل خيار تفعيل الراديو.أسفله سماع ضوضاء الشارع.– نبذة عن موقع driveandlistenيذكر أن فكرة موقع (driveandlisten) من تنفيذ طالب دراسات عليا يدعي “إركام” يدرس في جامعة ميونخ الألمانية.والمثير للاهتمام أن فكرة “إركام” نجحت في حصد 15 مليون زيارة لموقعه.والجدير بالذكر أنه يمكن لجميع المواطنين حول جميع أنحاء العالم مشاركة تجربة التنزه في شوارع مدينتهم من خلال:تسجيلها عبر الفيديو، وإرسالها لموقع (driveandlisten) الذي سيعرضها بدوره لملايين المستخدمين.