تطلق LG شاشة الألعاب المنحنية UltraGear 45GR95QE بسعر 1700 دولار



UltraGear 45GR95QE UltraGear 45GR95QE

أعلنت LG عن شاشة الألعاب المحنية LG UltraGear 45GR95QE التي تتميز بلوحات OLED وحجم 45 إنش، والتي تأتي بسعر 1700 دولار.



تتميز شاشة UltraGear 45GR95QE الجديدة من LG بشاشة OLED بحجم 45 إنش، ومعدل تحديث 240Hz.



ولقد أطلقت LG شاشة UltraGear 27GR95QE-B في الأسواق بسعر 999 دولار، بينما تقدم LG شاشة UltraGear 45GR95QE بسعر 1700 دولار تقريباً.

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أيضاً تتميز شاشة UltraGear 45GR95QE بدقة عرض 3440 في 1440 بيكسل، أو جودة عرض WQHD، وتأتي شاشة الألعاب بمعدل تحديث 240 Hz، وإستجابة سريعة عند 0.3 مللي ثانية، كما تتميز الشاشة بإنحناء 800R.وتنطلق الشاشة بتصميم يتميز بمستوى منخفض من الإنعكاس، وطلاء مضاد للتوهج، أيضاً تتميز الشاشة بحواف نحيفة.وتدعم الشاشة تقنية HDR10، وتدرج لوني من ألوان DCI-P3 بنسبة 98%، كما تتميز الشاشة بدعم ميزة تعدد المهام، وميزة عرض صورة داخل صورة.أيضاً تضم الشاشة اثنان من منافذ HDMI 2.1، ومنفذ display 1.4، ومنفذ USB 3.0، كما تدعم الشاشة تقنية AMD FreeSync Premium، وNVIDIA G-SYNC التي تعمل على خفض نسبة تمزق الشاشة.وتتوفر UltraGear 45GR95QE للطلب المسبق بدءاً من 12 من ديسمبر، وتبدأ LG في البيع في 28 من شهر ديسمبر المقبل.