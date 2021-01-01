ينافس Oppo Find X6 Pro هاتف Xiaomi 13 Pro قريباً في آداء التكبير

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › ينافس Oppo Find X6 Pro هاتف Xiaomi 13 Pro قريباً في آداء التكبير

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يتنافس عمالقة تصنيع الهاتف في الصين لترقية إعدادات الكاميرة في الجيل القادم من الهواتف الذكية، حيث تشهد الأسواق قريباً منافسة بين هاتفي Oppo Find X6 Pro وXiaomi 13 Pro في آداء التكبير في الكاميرة المميزة بعدسات periscope.

قدمت كلاً من Oppo وشاومي خلال الفترة الماضية عدد من الهواتف الذكية المميزة بمواصفات رائدة في التصوير الفوتوغراقي، حيث جاءت سلسلة شاومي 12 وأيضاً Find X5 بأفضل آداء في ميزة التكبير البصري بين هواتف الأندوريد التي انطلقت في 2022.

وتؤكد التفاصيل التي نشرت عبر “Digital Chat Station”على عودة Oppo وشاومي للمنافسة في الأسواق من جديد بهواتف Oppo Find X6 Pro وXiaomi 13 Pro المرتقبة.

من جانب أخر لم تكشف التسريبات عن الكثير من مواصفات إصدارات Oppo Find X6 Pro وXiaomi 13 Pro القادمة، إلا أن بعض التسريبات أكدت على دعم الهاتفين بمستشعر رئيسي بحجم 1 إنش، على أن يتوفر الهاتفين في الأسواق في نهاية 2022 أو بداية 2023.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ينافس Oppo Find X6 Pro هاتف Xiaomi 13 Pro قريباً في آداء التكبير

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
2725

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager