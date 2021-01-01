ينافس Oppo Find X6 Pro هاتف Xiaomi 13 Pro قريباً في آداء التكبير

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يتنافس عمالقة تصنيع الهاتف في الصين لترقية إعدادات الكاميرة في الجيل القادم من الهواتف الذكية، حيث تشهد الأسواق قريباً منافسة بين هاتفي Oppo Find X6 Pro وXiaomi 13 Pro في آداء التكبير في الكاميرة المميزة بعدسات periscope.



قدمت كلاً من Oppo وشاومي خلال الفترة الماضية عدد من الهواتف الذكية المميزة بمواصفات رائدة في التصوير الفوتوغراقي، حيث جاءت سلسلة شاومي 12 وأيضاً Find X5 بأفضل آداء في ميزة التكبير البصري بين هواتف الأندوريد التي انطلقت في 2022.



وتؤكد التفاصيل التي نشرت عبر “Digital Chat Station”على عودة Oppo وشاومي للمنافسة في الأسواق من جديد بهواتف Oppo Find X6 Pro وXiaomi 13 Pro المرتقبة.

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من جانب أخر لم تكشف التسريبات عن الكثير من مواصفات إصدارات Oppo Find X6 Pro وXiaomi 13 Pro القادمة، إلا أن بعض التسريبات أكدت على دعم الهاتفين بمستشعر رئيسي بحجم 1 إنش، على أن يتوفر الهاتفين في الأسواق في نهاية 2022 أو بداية 2023.