يأتي هاتف Realme 10 Pro Plus بمعالج Dimensity 920 في بعض الأسواق العالمية

أكدت أحدث التقارير على خطط Realme لإطلاق نموذج جديد من هاتف Realme 10 Pro Plus في بعض الأسواق العالمية، على أن يتميز برقاقة Dimensity 920.
انطلقت سلسلة هواتف Realme 10 Pro في السوق الصيني خلال الفترة الماضية، والتي تشمل هاتفي Realme 10 Pro وRealme 10 Pro Plus، ومن المقرر أن تنطلق السلسلة للأسواق العالمية في 8 من ديسمبر.
ولقد كشف مقطع فيديو لفتح صندوق هاتف Realme 10 Pro Plus نشر عبر “Lim Reviews” عن أن النموذج الذي ينطلق في سوق ماليزيا من الهاتف يأتي بمعالج Dimensity 920، على عكس النموذج الذي انطلق في السوق الصيني والذي تميز بمعالج Dimensity 1080.
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