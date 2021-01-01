يأتي هاتف Realme 10 Pro Plus بمعالج Dimensity 920 في بعض الأسواق العالمية



Realme 10 Pro Plus Realme 10 Pro Plus

أكدت أحدث التقارير على خطط Realme لإطلاق نموذج جديد من هاتف Realme 10 Pro Plus في بعض الأسواق العالمية، على أن يتميز برقاقة Dimensity 920.



انطلقت سلسلة هواتف Realme 10 Pro في السوق الصيني خلال الفترة الماضية، والتي تشمل هاتفي Realme 10 Pro وRealme 10 Pro Plus، ومن المقرر أن تنطلق السلسلة للأسواق العالمية في 8 من ديسمبر.



ولقد كشف مقطع فيديو لفتح صندوق هاتف Realme 10 Pro Plus نشر عبر “Lim Reviews” عن أن النموذج الذي ينطلق في سوق ماليزيا من الهاتف يأتي بمعالج Dimensity 920، على عكس النموذج الذي انطلق في السوق الصيني والذي تميز بمعالج Dimensity 1080.

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ويؤكد التقرير على أن الهاتف يأتي بنفس الآداء مع المعالجين، إلا أن النموذج المميز بمعالج Dimensity 1080 يأتي بتقنية HyperEngine 3.0 للألعاب.يذكر أن هاتف Realme 10 Pro+ انطلق في السوق الصيني بشاشة AMOLED منحنية بجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz.كما يدعم هذا النموذج رقاقة معالج Dimensity 1080 وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وبطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 67W.