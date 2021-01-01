تعقد شاومي حدث في الأول من ديسمبر للإعلان عن سلسلة Xiaomi 13 وWatch S2 وسماعة Buds 4

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ينطلق حدث العملاق الصيني شاومي في الأول من شهر ديسمبر المقبل للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Xiaomi 13، وWatch S2 إلى جانب سماعة Buds 4 اللاسلكية.



حددت شاومي موعد لمؤتمرها القادم الذي يعقد في الأول من ديسمبر في السوق الصيني، ومن المقرر أن تقدم العملاق الصيني خلال الحدث سلسلة هواتف Xiaomi 13 مع التحديث الجديد لواجهة MIUI 14.



وتتضمن السلسلة القادمة من شاومي هاتف Xiaomi 13 مع إصدار Xiaomi 13 Pro أي على عكس سلسلة Xiaomi 12 السابقة التي شملت أيضاً هاتف Xiaomi 12X.

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من جانب أخر كشفت التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن إختيارات الألوان المقدمة لهاتف Xiaomi 13، أيضاً من المتوقع أن تقدم شاومي الإصدارات المرتقبة بنفس التصميم مع إختلاف حجم الشاشة.ولقد أكدت شاومي على أن سلسلة Xiaomi 13 تأتي بإطارات نحيفة، على أن يتميز الإطار في الجزء السفلي من الشاشة بسماكة 1.61مم.أيضاً يدعم هاتفي Xiaomi 13 وXiaomi 13 Pro رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، ومن المقرر أن تكون هذه الإصدارات الأولى المميزة بواجهة MIUI 14.يذكر أن شاومي تقدم خلال الحدث أيضاً سماعة Xiaomi Buds 4 اللاسلكية وساعة Xiaomi Watch S2 الذكية، ومن المتوقع أن تأتي سماعة Buds 4 بمستوى تسعير أقل مقارنة بإصدار الشركة الحالي Xiaomi Buds 4 Pro.