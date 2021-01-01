تعرف على BMW X5 موديل 2023 المنتظر قدومه إلى مصر قريبا

تعتبر سيارة X5 واحدة من أهم السيارات التي تقدمها BMW، لذلك يتوقع الكثيرون إطلاق موديل 2023 منها في مصر قريبا، وذلك من خلال شركة جلوبال أوتو، الوكيل الرسمي الجديد للشركة الألمانية في مصر، والذي سيقيم مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 29 نوفمبر الحالي للإعلان رسميا عن الموديلات الجديدة في مصر.
جدير بالذكر أن السوق المصري شهد أخر تواجد لسيارة X5 من BMW كموديل لعام 2022، وتحديدا فئات M40i وM50i من هذه السيارة، حيث كانت الفئة الأولى مزودة بمحرك يعمل ببنزين 92 سعته 3000 سي سي وقوته 340 حصان وعزمه 450 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ينقل قوة الحركة للعجلات الأربعة للسيارة (خاصية الدفع الكلي).
أما فئة M50i من هذا الموديل فهي مزودة بمحرك يعمل ببنزين 92 سعته 4400 سي سي وقوته 530 حصان وعزمه 750 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ينقل قوة الحركة للعجلات الأربعة للسيارة (خاصية الدفع الكلي).
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