تعرف على BMW X5 موديل 2023 المنتظر قدومه إلى مصر قريبا



BMW X5 BMW X5

تعتبر سيارة X5 واحدة من أهم السيارات التي تقدمها BMW، لذلك يتوقع الكثيرون إطلاق موديل 2023 منها في مصر قريبا، وذلك من خلال شركة جلوبال أوتو، الوكيل الرسمي الجديد للشركة الألمانية في مصر، والذي سيقيم مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 29 نوفمبر الحالي للإعلان رسميا عن الموديلات الجديدة في مصر.



جدير بالذكر أن السوق المصري شهد أخر تواجد لسيارة X5 من BMW كموديل لعام 2022، وتحديدا فئات M40i وM50i من هذه السيارة، حيث كانت الفئة الأولى مزودة بمحرك يعمل ببنزين 92 سعته 3000 سي سي وقوته 340 حصان وعزمه 450 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ينقل قوة الحركة للعجلات الأربعة للسيارة (خاصية الدفع الكلي).



أما فئة M50i من هذا الموديل فهي مزودة بمحرك يعمل ببنزين 92 سعته 4400 سي سي وقوته 530 حصان وعزمه 750 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ينقل قوة الحركة للعجلات الأربعة للسيارة (خاصية الدفع الكلي).

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أما بالنسبة للإطلاق الجديد فيتوقع أن يشمل موديل 2023 من هذه السيارة، وتحديدا فئة xDrive40i من هذه السيارة، ومن خلال موقع الشركة الأم يتبين أنه مزود بنظام دفع هجين بسيط مكون من نظام كهربائي 48 فولت، ومحرك 6 اسطوانات بسعة 3000 سي سي يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ القوة الكلية لهذا النظام 335 حصان، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.كذلك يتوقع أيضا إطلاق فئة M50i من هذا الموديل، ومن خلال موقع الشركة الأم يتبين أنه مزود بمحرك V8 بسعة 4400 سي سي يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ القوة الكلية لهذا المحرك 523 حصان، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.ومن خلال الموقع الرسمي الدولي للشركة الألمانية يتبين أن سعر فئة xDrive40i من هذا الموديل يبلغ 42 ألف و300 دولار، أو ما يعادل مليون و568 ألف جنيه مصر تقريبا، أما فئة M50i فهي بسعر 85 ألف و400 دولار، أو ما يعادل 2 مليون و209 ألف جنيه مصري تقريبا.