بالفيديو : تعرف على BMW X1 موديل 2023 المتوقع إطلاقها محليا خلال الفترة القادمة

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرتها قناة Autogefuhl الألمانية الناطقة باللغة الإنجليزية على يوتيوب، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2023 من سيارة BMW X1، وهي سيارة شهيرة من فئة SUV وتتمتع بأداء قوي وكفاءة عالية عند قيادتها على مختلف أنواع الأراضي.
وتم اختيار هذه التجربة بالتحديد نظرا لاقتراب العودة الرسمية لسيارات BMW الألمانية للسوق المصري، ومع زيادة التوقعات بإطلاق موديلات عديدة في السوق المحلي من ضمنهم موديل 2023 من BMW X1.
جدير بالذكر أن هذه القناة على يوتيوب تقدم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.
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