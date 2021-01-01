قريبا إطلاق موديل 2023 من BMW iX الكهربائية بفئة SUV؟



BMW iX BMW iX

مع اقتراب ميعاد الإطلاق الرسمي الجديد لسيارات BMW من شركة جلوبال أوتو، الوكيل الرسمي الجديد للشركة الألمانية في مصر، ازدادت التوقعات حول الموديلات التي سيطرحها الوكيل، حيث شملت التوقعات إطلاق موديل 2023 من سيارة iX، والتي تعتبر سيارة كهربائية خالصة بفئة مركبات SUV الفخمة من الشركة الألمانية.



جدير بالذكر أن هذه السيارة تم تقديمها كنموذج بمعرض باريس 2018 الدولي للسيارات، وبعدها تم تقديمها كنسخة نهائية جاهزة للانتاج الموسع في نوفمبر2020، ثم بدأ انتاج هذا الموديل خلال عام 2021 كموديل لعام 2022 الحالي.



أما بالنسبة للإطلاق الجديد فيتوقع أن يشمل موديل 2023 من هذه السيارة، وتحديدا موديل xDrive50 من هذه السيارة، ومن خلال موقع الشركة الأم يتبين أنه مزود بمحركين كهربائيين بقوة كلية تبلغ 516 حصان وعزم 764 نيوتن متر، وتتصل هذه المحركات ببطارية قدرتها 111.5 كيلو وات ساعة، والتي تستطيع تشغيل المحركات لمسافة تتخطى 500 كيلومتر.

قد يعجبك أيضا...

ومن خلال الموقع الرسمي الدولي للشركة الألمانية يتبين أن سعر هذا الموديل يبلغ 84 ألف و100 دولار، أو ما يعادل 2 مليون و64 ألف جنيه مصر تقريبا.