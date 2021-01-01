تعرف على أسطول سيارات لاعبي منتخب الدنمارك وأفضل الموديلات في مرآب أريكسون



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

يميل الكثير منا إلى الإطلاع على سيارات لاعبي منتخب الدنمارك الذي يخوض الآن مواجهة صعبة أمام حامل اللقب المنتخب الفرنسي في إطار الجولة الثانية من مونديال 2022، ويمتلك مشجعي كرة القدم حول العالم شعفاً كبيراً يدفعم لمعرفة سيارات لاعبي كرة القدم والتي على الأغلب تتميز بالفخامة.



سيارات لاعبي منتخب الدنمارك

ويلعب في صفوف منتخب الدنمارك عدد من الأسماء اللامعة التي قدمت أداء مميز في الدوري الإنجليزي باعتباره واحداً من أقوى الدوريات على الإطلاق



ومن بين أشهر اللاعبين في منتخب الدنمارك، اللاعب كريستيان إريكسن، أندرياس كريستنسن، وسيمون كيير، وغيرهم .

قد يعجبك أيضا...

وانطلقت مباراة الدنمارك وفرنسا، اليوم السبت،الساعة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وستكون هذه المواجهة بمثابة تحدياً كبيراً أمام لاعبي الدنمارك.وبالعودة إلى عاشقي السيارات، يستعرض موقع «المربع نت» أفضل سيارات لاعبي منتخب الدنمارك مع رصد سيارات المنتخب الفرنسي سريعاً.سيارات كريستيان إريكسنيعد كريستيان إريكسن واحداً من أبرز لاعبي منتخب الدنمارك، والذي يعتبر من بين أفضل لاعبي كرة القدم في الدوري الإنجليزي؛ حيث يلعب الآن في صفوف فريق مانشستر يونايتد.ويمتلك كريستيان إريكسن مجموعة خاصة ومميزة من السيارات الرياضية عالية الأداء، بجانب السيارات الفاخرة، حيث يتمتع بذوقاً خاصاً في هذا الجانب.ومن بين أفضل سيارات كريستيان إريكسن، سيارة بورش 911 تيربو S،باللون الأسود، وهي من أكثر السيارات التي يقودها اللاعب الدنماركي خلال التوجه إلى التمارين.وتعتمد سيارة بورش 911 تيربو إس الألمانية على محرك 3.7 لتر توين تيربو 6 سلندر بقوة 641 حصان وعزم دوران 800 نيوتن متر ووزن 1640 كيلوجرام، وتقطع السيارة الربع ميل في 10.1 ثانية.بالإضافة إلى ذلك شمل أسطول سيارات كريستيان إريكسن، سيارة أوديAudi Q7، وهي واحدة من أكثر سيارات العلامة الألمانية انتشاراً بين اللاعبين.وتنتمي سيارة أوديAudi Q7 إلى فئة الإس يو في، وتستمد قوتها من محرك TDI سعة 3.0 لتر، وحصل عليها في نوفمبر 2013، وتنتمي السيارة إلى فئة الإس يو في وحلصت على تصميم خارجي أنيق بلمسات رياضية جريئة، وتتسع في الداخل لـ 7ركاب.وأكمل أريكسون ذوقه الخاص بامتلاك سيارة ميني كوبر، حيث شوهد أثناء قيادتها، وهي من السيارات البريطانية الفريدة التي تمتلك طابعاً خاصاً وتصميماً مميزاً.سيارات لاعبي منتخب الدنمارك, المربع نتسيارات سيمون كييرومن أفضل لاعبي منتخب الدنمارك، نجم قلب الدفاع سيمون كيير، والذي يحترف في صفوف نادي إيه سي ميلان الإيطالي، والذي يمتلك مجموعة متميزة من السيارات بدون شك.ومن أبرز السيارات في مرآب اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، سيارة فورد موستاج، والتي تعد أيقونة من أيقونات العلامة الأمريكية والتي تتميز بالسرعة والجرأة والتصميم المتميز.كما حصل نجم النادي الإيطالي على سيارة تحمل توقيع بي إم دبليو الألمانية، حيث حصل جميع لاعبي الفريق على BMW X5 M، والتي تنتمي إلى فئة الإس يو في.سيارات حارس المرمى كاسبر شمايكلومن بين أفضل سيارت حارس المرمى الدنماركي كاسبر شمايكل، والتي شوهد خلال قيادتها سيارة مرسيدسMercedes Benz S Class الفاخرة.وتنتمي هذه السيارة إلى فئة السبارات السيدان الفاخرة التي تقدمها العلامة الألمانية في الأسواق، وتتوفر حالياً في موديل2022 بـ 3 خيارات للمحركات.وأفضل أداء، تقدمه مع محرك تيربو مزدوج 8 سلندر بسعة 4.0 لتر يولد قوة 496 حصان وعزم دوران 700 نيوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 9 سرعات مع نظام الدفع الكلي 4Matic.كما يمتلك حارس المرمى الدنماركي بين أسطوله، سيارة رنج روفر فوج SE، وهي من أفضل إصدارات العلامة البريطانية لاندروفر، والتي يقودها أغلب لاعب الدوري الإنجليزي على وجه الخصوص.سيارات لاعبي منتخب الدنمارك, المربع نتسيارات لاعبي منتخب فرنساوالآن نستعرض لكم سريعاً أبرز سيارات لاعبي منتخب فرنسا، حيث يزخر المنتخب بعدد من ألمع الأسماء التي نشاهدها داخل المستطيل الأخضر.فمن بين أبرز سيارات كيليان مبابي، نجد أنه يمتلك : فيراري 488 بيستا، وفولكس فاجن مالتيفان، وسيارة مرسيدس الفئة V، وغيرها من السيارات.سيارات لاعبي منتخب الدنمارك, المربع نتفيما يمتلك النجم أنطوان جريزمان عدد من السيارات المتميزة نذكر منها : سيارة ماكلارين 675LT، السيارة البريطانية الخارقة، وسيارة مازيراتي جران توريزمو، بالإضافة إلى سيارة رولز رويس رايث.أما عن لاعب منتخب فرنسا أوليفيه جيرو، فإنه يمتلك مجموعة سيارات كبيرة، تشمل سيارات أودي، ومرسيدس ورولز رويس وغيرها.ويمتلك اللاعب سيارة مرسيدس C كلاس كوبيه، والتي شوهد وهو يقودها إلى أرض التدريب، كما أنه يمتلك أيضًا فئة مرسيدس E وسيارة مرسيدس S وسيارة أودي S5.وعن أبرز لاعبي منتخب فرنسا، كريم بنزيما، والذي يغيب عن كأس العالم ومونديال 2022 في قطر، بعدما تعرض للإصابة، فهو يمتلك أسطولاً مميزاً من السيارات، حيث لديه : سيارة بوجاتي شيرون المميزة، وسيارة بوجاتي فيرون، وسيارة مرسيدس بنز SLR.