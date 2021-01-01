يفتتح وزير الاتصالات فعاليات النسخة الأولى من معرض «تكنولوجيا التصنيع»



وزير الاتصالات وزير الاتصالات

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات النسخة الأولى، من معرض ومؤتمر تكنولوجيا التصنيع ManuTech الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



يقام المؤتمر والمعرض ضمن فعاليات الدورة السادسة والعشرين للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT الذي ينعقد على مدار 4 أيام خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.



وقد قام الوزير بتفقد أجنحة المعرض ولقاء الشركات العالمية والمحلية التي تدعم القطاع الصناعي باستخدام أحدث أدوات التكنولوجيا الحديثة ورافق الوزير خلال الجولة عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهم المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، الدكتور حسام عثمان نائب رئيس ايتيدا .

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وحظى معرض ومؤتمر تكنولوجيا التصنيع ManuTech برعاية رئاسية في انطلاقته الأولى باعتباره حدثا تقنيا فريدا وشديد التخصص يستهدف إلقاء الضوء على أحدث الابتكارات التكنولوجية التي نجحت في خلق طفرة بقطاع التصنيع عالميا وأحدثت نقلات نوعية في قدرات الدول المختلفة على اعتماد الصناعة المتطورة موردا هاما للتصدير والتنمية الاقتصادية.ويأتي انطلاق مؤتمر تكنولوجيا التصنيع ManuTech في ظل سعي الدولة المصرية لاستغلال قدراتها غير المسبوقة في امتلاك البنية التحتية القوية ومصادر الطاقة المختلفة والكوادر الإبداعية والإمكانات الرقمية واتفاقيات التجارة الحرة للتحول إلى دولة صناعية قوية تصل قيمة صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويا وفقا للتوجيهات الرئاسية.ويناقش المؤتمر من خلال عدة جلسات الفرص الاستثنائية التي تلوح أمام مصر لتعظيم دورها في سلاسل الإمداد العالمية خاصة على مستوى صناعة الإلكترونيات، والدور المنوط بوزارة الصناعة والتجارة لتطوير الصناعة، ودور التكنولوجيا المتطورة في تحسين المنتجات الصناعية لخدمة السوق المحلي