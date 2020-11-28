سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 28-11-2022 ببداية التعاملات

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 28-11-2022 ببداية التعاملات

صورة الخبر: سعر الدولار
سعر الدولار

بلغ سعر الدولار اليوم الأثنين 28-11-2022، ببداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، 25.50 جنيه للشراء، و 24.57 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية بالسوق مقابل الجنيه المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا يوميًا عن أسعار صرف العملة الخضراء في البنوك الخاصة والأجنبية والحكومية والإسلامية والعربية، بحسب شاشات التداول اللحظية في الأفرع المنتشرة على مستوى الجمهورية.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني
أما سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني، وصل إلى 24.53 جنيه للشراء، و 24.59 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية
وفي بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 24.48 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي الكويتي – مصر
أما سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر، حقق مستوى صرف عند: 24.55 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف العربي الدولي
وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في المصرف العربي الدولي، إلى 24.48 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وحقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، مستوى صرف عند: 24.48 جنيه للشراء، و 24.53 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
وفي بنك مصر، سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 24.48 جنيه للشراء، و 24.53 للبيع.
سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي
وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بـ 24.52 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وعرض بنك الإسكندرية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بـ 24.51 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 24.56 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
أما سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، حقق مستوى صرف عند: 24.56 جنيه للشراء، و 24.59 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك البركة
وفي بنك البركة، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 24.48 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك أبوظبي التجاري، 24.48 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

المصدر: جريده المال

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 28-11-2022 ببداية التعاملات

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
56051

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager