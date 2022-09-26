«مصلحة الضرائب»: أكثر من 135 ألف شركة انضمت لـ«الفاتورة الإلكترونية» حتى الآن

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أكد رضا عبدالقادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب أن نجاح منظومة الفاتورة الالكترونية في مراحلها المختلفة جاء نتيجة للمتابعة المستمرة والدؤوبة من قبل وزير المالية لكافة خطوات وإجراءات تنفيذها على أرض الواقع، وحل أي مشكلات وتقديم كل الدعم .



وأشار عبدالقادر في بيان للمصلحة- السبت- إلى حرص الوزارة والمصلحة على تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل تدريجى على مراحل لضمان سلامة وسهولة التطبيق



وأوضح أنه بعد اكتمال إلزام ممولي مصلحة الضرائب بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، فإنه اعتبارا من 1 أبريل 2023 لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية.

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فيما أكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، الاستمرار في استكمال كافة مراحل المنظومة في التوقيتات المحددة لذلك، مشيرًا إلى أن منظومة الفاتورة الالكترونية، خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي، وخطوة لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبي بما يسهم في إستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية .أوضح توفيق أن الفاتورة الإلكترونية من شأنها تعظيم فرص دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تضاهي الدول المتقدمة.قال إن أكثر من 135 ألف شركة قد انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، مضيفًا إلى أن أكثر من 412 مليون فاتورة تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تفعيلها حتى الآن .طالب رئيس المصلحة الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية في مراحلها السابقة، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها .أوضح أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الفني أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني