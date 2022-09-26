8 معلومات عن البورصة المصرية للسلع..قبل انطلاقها غدًا ..

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من المقرر أن تنطلق البورصة المصرية للسلع، غدًا الأحد، بتداول القمح من خلال طرح هيئة السلع التموينية كميات من مخزون الأقماح للمطاحن عبر منصة البورصة.



وفي هذا الإطار، يرصد موقع “يلا بيزنس” أبرز المعلومات عن بورصة السلع وهيكل مساهميها وأبرز السلع المتداولة فيها.



معلومات عن البورصة المصرية للسلع

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هي عبارة عن سوق منظمة لبيع وشراء سلع تجمع البائعين والمشترين مباشرة للتعامل من خلال آلية المزاد، بما يمكن المشتري من تسلم الكميات التي أشتراها كبضاعة حاضرة.

تهدف إلى وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة المزمع إنشائها استغلالاً لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

كما تهدف إلى زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق نظرًا لتوافر البيانات عن هذه التداولات، واستيفاء حق الدولة بناء على متطلبات الإفصاح بالنسبة للمتعاملين والوسطاء بناء على العلاقة التعاقدية معهم والبورصة.

تحفز الزراعة للسلعة المتداولة في البورصة إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات في سوق آخر.

ويساهم إنشاء بورصة السلع في حث المخازن على التطوير.

كما تساهم في وضع آلية هامة لتسعير السلع من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب.

سيتم تداول سلع زراعية (القمح، الأرز الشعير، القطن) فيها، ومعادن (الذهب)، وبتروكيماويات.

يضم هيكل مساهمي البورصة المصرية للسلع: البورصة المصرية بحصة 34.07%، والهيئة العامة للسلع التموينية بحصة 10.99%، والبنك الزراعي المصري بحصة 9.89%، والبنك الأهلي المصري وبنك مصر بحصة 6.59%، لكلًا منهما، ومساهمات أخرى بحصة 31.87% مقسم بين شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بحصة 5.49%، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وشركتي مصر القابضة للتأمين، والمصرية القابضة للصوامع والتخزين 5.49%، وكلًا من المجموعة المالية هيرميس القابضة، بلتون المالية القابضة، سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.3%.

