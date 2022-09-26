سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 28_11_2022



سعر الذهب سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر 2022 .. شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا للجرام خلال الأيام الماضية، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 في مصر الآن بداية تعاملات اليوم الاثنين 28 نوفمبر، سعر1460 جنيه، وذلك وفقا لخبير المشغولات الذهبية أمير رزق.



جرام الذهب

اسعار الذهب في مصر اليوم

ويستعرض «المصري اليوم» تحديث أسعار الذهب في مصر، بداية تعاملات اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 في مصر.



أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 28نوفمبر 2022:

جرام الذهب

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الاثنين 28 نوفمبر في مصر، 1668 جنيهات لـ جرام الذهب.

قد يعجبك أيضا...

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 28 نوفمبر في مصر،1460 جنيه لـ جرام الذهب.سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 28 نوفمبر في مصر، 1252 جنيهات لـ جرام الذهب.سعر الجنيه الذهب الاثنين 28 نوفمبر 2022 في مصر:أسعار الذهب اليوم في مصرسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 في مصر، 11600 جنيهًا.سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022:سعر الذهب عيار 21جرام الذهبسجلت أونصة الذهب الاثنين 28 نوفمبر، سعر 1754 دولارا أمريكيا.ارتفاع أسعار الذهب عالميا اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022:سعر الذهب عيار 21ارتفع سعر الذهب عالميا اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022، في العقود الآجلة لتسجل الأوقية 1742.20 دولار أمريكى، بنسبة 0.11%، بينما ارتفعت في العقود الفورية للذهب لتسجل الأوقية سعر 1742.51 دولار أمريكي، بنسبة 0.13%، بالتزامن مع إجازة بورصة الذهب العالمية.