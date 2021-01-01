خبراء يحذرون من تفشي فيروس متجمد منذ 48500 سنة

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كشف علماء أن فيروس قديم، تجمد في التربة الصقيعية في سيبيريا منذ 48500 عام، بات جاهزًا للتفشي في الوقت الراهن.



الفيروس، الذي يُدعى Pandoravirus yedoma، هو واحد من أصل 7 فيروسات موجودة في التربة الصقيعية، وتجمد آخرها قبل 27000 عام.



نوه العلماء، بحسب ما نقلته «ديلي ميل»، بأن الفيروسات التي يتعرض لها الجليد الذائب، يمكن أن تكون «كارثية» وتؤدي إلى تفشي أوبئة جديدة.

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في هذا الصدد، شرح عالم الفيروسات بجامعة إيكس مرسيليا في فرنسا، جان ميشيل كلافيري: «Pandoravirus yedoma هو جنس من الفيروسات العملاقة التي تم اكتشافها لأول مرة في عام 2013، وهو ثاني أكبر حجم فيزيائي من أي جنس فيروسي معروف بعد Pithovirus».يبلغ طول عينة فيروس Pandoravirus yedoma ميكرومترًا واحدًا، وعرضه 0.5 ميكرومتر، مما يعني أنه يمكن رؤيته بالمجهر الضوئي.أوضح «كلافيري» أن عينة فيروس Pandoravirus yedoma موجودة في التربة الصقيعية على ارتفاع 16 مترًا أسفل قاع بحيرة في يوكيتشي ألاس في ياقوتيا بروسيا.وسبق لـ«كلافيري» وزملائه إحياء فيروسين يبلغان من العمر 30 ألف سنة من التربة الصقيعية، كان أولهما في عام 2014.ذكر العالِم أن الفيروسات الـ9 قادرة على إصابة الكائنات وحيدة الخلية، المعروفة باسم الأميبا، وليس النباتات أو الحيوانات.مع ذلك، يمكن أن تكون الفيروسات المجمدة الأخرى شديدة الخطورة على الحياة النباتية والحيوانية، بما في ذلك البشر بحسب إشارة «كلافيري»، الذي أردف: «جرى تصنيف حوالي 65% من الأراضي الروسية على أنها أرض دائمة التجمد، وهي أرض تظل مجمدة بشكل دائم حتى خلال أشهر الصيف».تابع: «مع ارتفاع درجات الحرارة بسبب الاحتباس الحراري، بدأت الأرض في الذوبان، بما فيها من أشياء تعرضت للتجمد منذ آلاف السنين».استطرد: «اكتشاف هذه العينات المحفوظة جيدًا، يؤدي إلى إثارة الخوف من أن الأمراض، التي قد تكون حملتها الحيوانات، يمكن أن يتم تجميدها معها، وعلى عكس مضيفيها قد تنجو من الذوبان».خلال بحثه، حذر «كلافيري» من الفيروسات المجمدة: «إطلاق البكتيريا الحية أو العتائق التي ظلت فيالتربة الصقيعية لملايين السنين، يمثل مصدر قلق محتمل للصحة العامة. الوضع سيكون أكثر كارثية في حالة الأمراض النباتية أو الحيوانية أو البشرية الناجمة عن إحياء فيروس قديم غير معروف».أضاف: «كل فيروس جديد، حتى بالنسبة للسلاسل المعروفة، يتطلب دائمًا تقريبًا تطوير استجابات طبية محددة للغاية، مثل الأدوية المضادة للفيروسات أو اللقاحات الجديدة. المنطقة القطبية الشمالية هي أقل كثافة سكانية، إلا أن المزيد من الناس يذهبون الآن إلى هناك لاستخراج الموارد مثل الذهب والماس».