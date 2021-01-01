تعرف على فوائد الحلبة على الصحة العامة



الحلبة الحلبة

فوائد الحلبة لا حصر لها، وذلك لاحتوائها على عناصر غذائية هامة، تجعلها مفيدة للوقاية من العديد من الأمراض، وهي تعتبر من العلاجات الطبيعية للشفاء من الأمراض، كما أنه يمكن استخدام زيت الحلبة بدلًا من شربها لعلاج بعض مشاكل الجسم المختلفة مثل العظام وغيرها، ومن فوائد الحلبة انها تعالج قرحة المعدة والإمساك وتساعد في شفاء الجروح، وفي السطور التالية سيعرض لكم موقع لهلوبة بعض من فوائد الحلبة على الصحة العامة.



فوائد الحلبة على الصحة:



1- علاج السعال.

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2- علاج قرحة المعدة.3- فوائد الحلبة لمرضى الكوليسترول.4- علاج الأنفلونزا.5- فوائد الحلبة للأم المرضعة.6- فوائد الحلبة لمرضى السكر.7- فوائد الحلبة لصحة القلب.8- علاج آلام الرحم.9- الوقاية من سرطان القولون.10- فوائد الحلبة للعظام.11- علاج الحروق.12- علاج ديدان المعدة.13- علاج الإمساك.فوائد الحلبة على الصحة:1- علاج السعال:يمكن للحلبة أن تعالج الأمراض المتعلقة بالصدر، كالسعال والربو، وذلك عن طريق غلي ملعقة من حلبة مع كوب ماء، وتركها لتبرد، وتناولي هذا المشروب مرة في اليوم.2- علاج قرحة المعدة:وذلك عن طريق طحن ملعقة من الحلبة وخلطها مع ملعقة من العسل، ثم يتم تناول هذا الخليط كل 8 ساعات في اليوم، وتكرر هذه الوصفة يوميًا حتى يتم العلاج.3- فوائد الحلبة لمرضى الكوليسترول:تساعد الحلبة في خفض نسبة مستوى الكوليسترول في الدم، وذلك لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف القابلة للذوبان، والتي تمتص أحماض الكوليسترول في الدم، وتمتص أيضًا الدهون الزائدة في الطعام.ويمكن تحميص 2 ملعقة من بذور الحلبة، ثم تطحن وترش على وجبات الطعام، أو يمكن تناول كوب من الحلبة يوميًا.4- علاج الأنفلونزا:تساعد الحلبة في علاجها وذلك لأنها تحتوي على مضادات للأكسدة تعمل على قتل الكائنات الغريبة المسببة للمرض، ويمكن علاج هذا المرض عن طريق تناول مشروب الحلبة مرتين يوميًا.5- فوائد الحلبة للأم المرضعة:تساعد الحلبة في زيادة انتاجية الحليب عند المرأة المرضعة، لذا ينصح بتناول 20 نقطة من زيت الحلبة يوميًا، أو تناول كوب من الحلبة يوميًا.6- تساعد في تقليل نسبة السكر في الدم:وبالتالي فهي مفيدة لمرضة السكر، لذا ينصح بتناول الحلبة المطحونة 3 مرات في اليوم قبل كل وجبة، أو شرب مغلي الحلبة مرة في اليوم، لخفض مستواه.7- فوائد الحلبة لصحة القلب:تساعد الحلبة في تقليل خطر الإصابة بتصلب شرايين القلب، كل ما عليكي فعله هو غلي ملعقة مع الحلبة مع 2 كوب ماء، وأتركيه يبرد ثم حلي المشروب بالعسل وتناوليه.8- علاج آلام الرحم:تساعد الحلبة في تخفيف ألم الرحم، كل ما عليكي فعله هو غلي 5 ملاعق من الحلبة مع 3 لتر ماء، وأتركيه يبرد، ثم تجلس فيه السيدة التي تعاني من آلام الرحم المزعجة.9- الوقاية من سرطان القولون:تحتوي الحلبة على مادة ديوسجينين الستيرويد، والتي تقي من الإصابة بسرطان القولون، فهي تحتوي على مضادات للسرطان، كل ما عليكي تناول مغلي الحلبة مرة يوميًا على الأقل.10- فوائد الحلبة للعظام:تحتوي الحلبة على مادة ديوسجينين، والتي تساعد على إنتاج الكورتيزون، وهو المادة المسؤلة لعلاج إلتهابات المفاصل والعظام، كل ما عليكي فعله عمل خليط مكون من الحلبة المطحونة مع زيت السميم والثوم المهروس، وبعد ذلك أدهني المنطقة المصابة في عظمك بهذا الخليط.ويمكن عمل خليط آخر مكون من بذور الحلبة والماء الدافئ، ثم يضع هذا الخليط على المنطقة المصابة وبعد أن يجف اغسلي المنطقة بالماء الفاتر، ينصح باستخدام هذه الوصفة مرتين في اليوم لعلاج آلام الروماتيزم والعضلات.11- علاج الحروق:إذا تعرضتي للإصابة بالحرق، يمكن عمل خليط مكون من الحلبة المطحونة مع زيت الورد، ووضع هذا الخليط على المنطقة المصابة، وتستخدم هذه الوصفة مرة واحدة في اليوم للحصول على النتيجة المرغوبة.12- علاج ديدان المعدة:إذا كنتي مصابة بديدان البطن، يمكن تناول مغلي الحلبة كل يوم على الريق، وذلك لقتل جميع الديدان الموجودة في المعدة.13- علاج الإمساك:تحتوي الحلبة على نسبة كبيرة من الألياف القابلة للذوبان، والتي تعمل على إمتصاص الماء من الأمعاء، وبالتالي تعالج الإمساك، كل ما عليكي فعله تناول نصف ملعقة من الحلبة المطحونة مع كوب الماء الدافئ، مرة واحدة في اليوم قبل النوم.