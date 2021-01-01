أكبر قطة حية تبلغ من العمر 27 عامًا



أكبر قطة حية أكبر قطة حية

وفقًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، تُوجت القطة «فلوسى»، البالغة من العمر 27 عامًا تقريبًا، أى ما يعادل 120 عامًا من العمر البشرى، كأقدم قطة حية فى العالم.

ووفقًا لبيان صحفى، بلغ عمر القطة البريطانية، ذات اللونين البنى والأسود، 26 عامًا و329 يومًا، ورغم أنها تعانى ضعف البصر والصمم، فإنها تتمتع بصحة جيدة.

وقالت مالكة القطة، فيكى جرين، التى تبنتها بعد أن تم تسليم القطة لجمعية حماية القطط الخيرية بالمملكة المتحدة: «كنت أعرف منذ البداية أن (فلوسى) قطة مميزة، لكننى لم أتخيل أننى سأعيش مع حاملة الرقم القياسى لأقدم قطة فى العالم، هى حنونة ومرحة، وأشعر بالفخر بأن جمعية حماية القطط أهدتنى هذه القطة».

عاشت «فلوسى» فى عدة منازل منذ أن كانت قطة ضالّة تجوب الشوارع بالقرب من مستشفى ميرسيسايد فى ليفربول شمال غرب إنجلترا، فى الأشهر القليلة الأولى من حياتها فى عام 1995، حيث تبناها عامل فى المستشفى وعاشت معه لمدة 10 سنوات قبل وفاة مالكها، ثم انتقلت إلى شقيقته بعد ذلك، والتى تُوفيت أيضًا بعد 14 عامًا.

وانتقلت القطة بعد ذلك إلى ابن مالكها الثانى لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يتم تسليمها لجمعية حماية القطط.

وعن عمر القطة، قالت ناعومى روسلينج، منسقة فى الجمعية الخيرية، فى البيان: «شعرنا بالدهشة عندما رأينا عمر القطة الحقيقى فى سجلات الطبيب البيطرى».

ووفقًا للبيان، يفضل معظم مالكى القطط تبنى قطط أصغر فى السن، حيث تعيش الحيوانات المُسِنّة أيامها الأخيرة فى الملاجئ.

وقالت «جرين»: «آمل أن تشجع قصة (فلوسى) أصحاب القطط على توفير ملاذ آمن للحيوانات الأليفة الأكبر سنًّا لمنحها حياة مريحة».



