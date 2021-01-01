«محشي اللفت والبصل» بمصر و«مدفونة الباذنجان» بالعراق ..أحدث تقاليع المحاشي..



محشي محشي

تقاليع المحشى الجديدة بالمطبخ المصري ابتكرتها الأمهات المصرية طرق جديدة للمحشى للتجديد ولتشجيع أبنائهم على تناوله منها اللفت المحشو باللحم المفروم والطماطم المحشوة بالأرز ومحشي البصل بالأرز والخضروات أما فى لبنان فيعتبر محشى الباذنجان هو سيد المحاشي وفى العراق مدفونة الباذنجان هي ملكة المحاشي.



محشى البصل

ويتم تحضير محشى البصل بان تفطع البصلة من الرأس إلى الأسفل بحيث تصل السكين لمنتصف وتسلق . نفصل طبقات البصل عن بعضها البعض ونتركها جانباً لحشيها. ويتم حشوها بالبصل المفروم، والجزر، والبازيلاء، والطماطم، والبقدونس، والأرز.مع إضافة النعناع، والملح، والفلفل، والكركم، والكمون، وزيت الزيتون





محشى اللفت

اما محشى اللفت المحشي باللحم فيتم تحضيره بحبتين كبيرتين من اللفت.و بصلة مفرومة فرماً ناعماً.

ولحم مفروم.و ملعقتان كبيرتان من البهارات المشكلة. نصف قرن من الفلفل الأخضر الحار المفروم.

ملعقة كبيرة من زيت عباد الشمس و خمس ملاعق صغيرة من عصير التمر الهندي المركز.و رشة من الملح والفلفل الأسود. كوبان من الماء.



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محشى الطماطماما محشي الطماطم فيتم طهيه بربع ملعقة كبيرة من النعناع المجفّف والارز الجوز المجروش. واللحم المفروم. والفلفل الأسود الناعم. مع الطماطم المغسولة وزيت الزيتون ,كميّة من الملح والفلفل الأخضر مقطّعتان إلى مربّعات صغيرة. وفصّ من الثوم المهروس و ست ملاعق صغيرة من صلصة الطماطم.سيد المحشي” اسم يطلق على بعض الأصناف دون غيرها، ففي لبنان يعتبر الباذنجان فقط هو “السيد”، وفي سوريا يطلق على “الأبلما” المكونة من الكوسة والباذنجان معًا، وهي تحشى باللحم والصنوبر والبصل أحيانًا دون الأرز، وتقلى ثم تطبخ مع صلصة الطماطم والثوم، أو يقدم مغمورًا في الحليب أو مطبوخًا في الزبادي.وفي العراق سيد المحشي هو الخيار والباذجان أو الكوسة، وتُحشى باللحم والحمص المنقوع مع الأرز، ويقدم المحشي مغمورًا في الصلصة المسبكة ويعرف بـ”مدفونة الباذنجان”.