«محشي اللفت والبصل» بمصر و«مدفونة الباذنجان» بالعراق ..أحدث تقاليع المحاشي..

تقاليع المحشى الجديدة بالمطبخ المصري ابتكرتها الأمهات المصرية طرق جديدة للمحشى للتجديد ولتشجيع أبنائهم على تناوله منها اللفت المحشو باللحم المفروم والطماطم المحشوة بالأرز ومحشي البصل بالأرز والخضروات أما فى لبنان فيعتبر محشى الباذنجان هو سيد المحاشي وفى العراق مدفونة الباذنجان هي ملكة المحاشي.
محشى البصل
ويتم تحضير محشى البصل بان تفطع البصلة من الرأس إلى الأسفل بحيث تصل السكين لمنتصف وتسلق . نفصل طبقات البصل عن بعضها البعض ونتركها جانباً لحشيها. ويتم حشوها بالبصل المفروم، والجزر، والبازيلاء، والطماطم، والبقدونس، والأرز.مع إضافة النعناع، والملح، والفلفل، والكركم، والكمون، وزيت الزيتون
محشى اللفت
اما محشى اللفت المحشي باللحم فيتم تحضيره بحبتين كبيرتين من اللفت.و بصلة مفرومة فرماً ناعماً.
ولحم مفروم.و ملعقتان كبيرتان من البهارات المشكلة. نصف قرن من الفلفل الأخضر الحار المفروم.
ملعقة كبيرة من زيت عباد الشمس و خمس ملاعق صغيرة من عصير التمر الهندي المركز.و رشة من الملح والفلفل الأسود. كوبان من الماء.
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