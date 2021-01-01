تفاعل مع فيديو لأب يضع طفله على جيتار لينام بسهولة



صورة موضوعية صورة موضوعية

عكس مقطع فيديو انتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الألفة والحب التي جمعت بين أب وطفله الصغير، محاولًا أن يجعله ينام بسهولة.



ويُظهر مقطع الفيديو الأب مع طفله المولود حديثًا، يستريح على جيتاره، بينما يعزف النوتات الموسيقية المفعمة بالحيوية، يرتاح وجه الطفل ثم يبتسم ابتسامة هادئة، ثم ينام، مما أثار إعجاب رواد مواقع التواثل الاجتماعي وأطلقوا عليها لقب father of the year.



وشعر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بالدفئ من هذا المقطع الذي نال إستحسان الكثيرين، وكانوا سعداء برؤية الطفل البرئ، مما وصفه البعض بأنه واحد من أجمل مقاطع الفيديو التي رأوها منذ فترة طويلة، وكتب أحد مستخدمي موقع تويتر: ” ما هذا الفيديو الذي يجعلك تشعر بالدفئ وما تلك الابتسامة الصافية البريئة”، وقال آخر: “من الواضح أن الموسيقى لم تؤثر على الكبار فقط بل الصغار أيضًا”، وكتب مستخدم ثالث: “بالطبع يومي سيكون مليئًا بالتفائل والحب بعد مشاهدة هذا الفيديو الرائع”.

قد يعجبك أيضا...

وحصل مقطع الفيديو، على ما يقرب من 2 مليون مشاهدة وأكثر من 100 ألف إعجاب على موقع “تويتر”.https://twitter.com/i/status/1595447325660704769