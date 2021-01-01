5 آثار جانبية محتملة للجلوس لفترة طويلة..ضعف الساقين الأبرز..

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معظمنا ملتصق بكراسي مكتبنا لدرجة أننا ننسى أن نأخذ فترات راحة ونتنقل بين العمل ونقضي معظم يومنا جالسين، ويمكن أن يتسبب نمط الحياة هذا في العديد من المشكلات الصحية.



ووفقا لما ذكره موقع "newsbytesapp"، هناك 5 آثار جانبية محتملة للجلوس لفترة طويلة



مشاكل قلبية

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الجلوس لفترة طويلة قد يؤذي قلبك، وفقًا للخبراء ، فإن الأشخاص الذين يجلسون لساعات طويلة لديهم خطر أعلى بنسبة 147? للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.كشفت دراسة نشرت في عام 2011 من قبل جامعة لوبورو وجامعة ليستر أن أولئك الذين جلسوا لفترة أطول لديهم زيادة بنسبة 90 ? في الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.توسع الأوردةيمكن أن يتسبب الجلوس لفترات طويلة في تجمع دمك في ساقيك ، وتسمى هذه الحالة بدوالي الأوردة.تُعرف أيضًا باسم الأوردة العنكبوتية، وهذه الحالة ليست ضارة بشكل عام ولكنها يمكن أن تؤدي في النهاية إلى مرض خطير يشمل جلطات دموية بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إضعاف جدران الأوردة وإتلاف الصمامات.زيادة الوزنالبقاء مثبتًا على كرسيك وزيادة الوزن يسيران جنبًا إلى جنب.وعندما تتحرك ، تفرز عضلاتك جزيئات مثل ليباز البروتين الدهني ، والتي تساعدك على معالجة الدهون والسكر الذي تستهلكه، وعندما تقضي وقتًا جالسًا فقط ، ينخفض ??إطلاق هذه الجزيئات ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن، ووجدت دراسة أن الرجال الذين ظلوا جالسين أكثر زاد وزنهم.آلام أو تصلب مزمن في الرقبة والظهر والكتفعندما تتألم رقبتك أو ظهرك أو كتفيك أو تصلب دون أي إصابة ، فمن المحتمل أن يكون سبب ذلك هو الجلوس لساعات طويلة.يضع الجلوس المستمر ضغطًا كبيرًا على ظهرك ، خاصةً عند الجلوس في وضع سيئ طوال اليوم.في الواقع ، إذا لم يتم تصحيحها ، يمكنك حتى تطوير متلازمة الوضعية.ضعف الساقين والألويةعندما تجلس طوال اليوم أو تقضي معظم الوقت في القيام بذلك ، تصبح عضلات ساقيك وأسفل جسمك غير نشطة، وقد يؤدي ذلك إلى ضمور العضلات ، مما يؤدي إلى هضم عضلاتك.إذا كنت مصابًا بالتعاقد ، فقد تجد صعوبة في المشي والوقوف والجري والأنشطة الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، قد تصبح أيضًا أكثر عرضة للإصابات من التعثر والسقوط المفاجئ.