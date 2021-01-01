طريقة لـ تنظيف السيراميك شديد الاتساخ في دقائق



تنظيف السيراميك تنظيف السيراميك



تعد أحد الأسباب الرئيسية لنمو العفن على البلاط هو عدم قيام الأشخاص بتهوية حماماتهم بشكل صحيح إما باستخدام مروحة شفط أو عن طريق فتح النافذة ولتجنب المشاكل الصحية ، يجب إزالة العفن في أسرع وقت من الحوائط لأن رطوبة الحمام قد تسبب ضررًا أكثر مما تعتقد.



عوامل تنظيف فعالة للحمام

وفقا لموقع express يمكن في 30 دقيقة فقط استخدام الخل الأبيض وبيكربونات الصودا وبيروكسيد الهيدروجين وكلها عوامل تنظيف فعالة للعفن لأنها مواد كاشطة خفيفة ويمكنك تقسم الحائط لأجزاء لتنظيفه باستخدام فرشاة أسنان صلبة ويمكنك شطفه بعد ذلك ويجب عدم إغفال تهوية الحمام بعد ذلك وتعد أحد الأسباب الرئيسية لعودة العفن هو استمرار ظهور الرطوبة الزائدة ، مما يخلق ظروفًا مواتية لنمو العفن.





قد يعجبك أيضا...

من المهم مراقبة مستويات الرطوبة في منزلك والحفاظ على تهوية المنطقة جيدًا قدر الإمكان.يمكن أن يؤدي التعرض للعفن إلى ردود فعل مثل العيون الدامعة والعطس والشم ويمكن أن يعاني بعض الأشخاص من ردود أفعال أكثر حدة مثل نوبات الربو أو صعوبة التنفس.