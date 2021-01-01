في سورة الطلاق .. 10 مفاتيح للفرج



سورة الطلاق سورة الطلاق



عادة ما نسأل الله تعالى أن يفتح لنا أبواب الفرج ، وبالتالي فإننا مع دعائه عز وجل نكون بحاجة للوصول إلى مفاتيح للفرج تسهل علينا فتح أوسع أبوابه ، فتنتهي همومنا وتزول الكروب والأحزان عن قلوبنا ، ومن هنا تتضح أهمية البحث عن مفاتيح للفرج تفتح لنا أبواب النعيم في الدنيا.



مفاتيح للفرج

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن سورة «الطلاق» فيها عشرة مفاتيح للفرج ، منوهًا بأنها أفضل علاج للهم والضيق والحزن، حيث تتكون من اثنى عشر آية، ويوجد بها من مفاتيح للفرج ما لا تحمله أي سورة أخرى في القرآن الكريم، لذا ينبغي الحرص على قراءة هذه السورة وتجربة ما سيحدث بعدها.



وأضاف «الجندي» ، أن فيها قال الله تعالى: {.. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَ?لِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ? ذَ?لِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ? وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ? وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ? إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ? قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ? وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ? وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَ?لِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ? وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ? وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى? يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ? فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ? وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ? وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى? (6) لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ? وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ? لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ? سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) }.

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وأوضح أن ما جاء فيها من مفاتيح للفرج حسب وصفه، كالتالي: المفتاح الأول: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَ?لِكَ أَمْرًا}، والمفتاح الثاني: { وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا}، والمفتاح الثالث: { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}، والمفتاح الرابع: {وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ}، المفتاح الخامس: { إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ}، المفتاح السادس: {قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا }، المفتاح السابع: { وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}، المفتاح الثامن: {ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته}، المفتاح التاسع: { وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا}، المفتاح العاشر: {سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}.