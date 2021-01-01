ديلي ميل : المأكولات المشوية تحتوي على بلاستيك مضر بالصحة



المأكولات المشوية المأكولات المشوية

يميل الكثيرون إلى تناول المأكولات والوجبات المشوية لكونها لذيذة وطيبة المذاق بالإضافة إلى إنها صحية، ولكن العلماء يفجرون مفاجأة صادمة حول تلك المأكولات المشوية الشهية.



اكتشف الخبراء أن الوجبات المشوية يمكن أن يحتوي على 230 ألف جزيء من البلاستيك الدقيق، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



قال الباحثون إن تناول وجبة مشوية كل يوم سيؤدي إلى ابتلاع ما يعادل كيسين بلاستيكيين سنويًا، وأجرى الدراسة علماء جامعة بورتسموث وجود مورنينج بريطانيا من ITV.

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يتم تعريف اللدائن الدقيقة على أنها أصغر من 5 مم، وقد أعدت ميشيل موريسون مراسلة GMB وأطفالها وجبتي مشوي من الدجاج والبطاطا والجزر والبروكلي وحلوى يوركشاير.ومع ذلك تم إعداد وجبة واحدة من مكونات تم شراؤها مغلفة بالبلاستيك ، بينما تم شراء الثانية في الغالب بدون أي عبوات بلاستيكية.يحتوي التحميص المصنوع من مكونات ملفوفة بالبلاستيك على مواد بلاستيكية دقيقة أكثر بسبع مرات من الأخرى.فيما قال الخبراء إن هذا يظهر أن التغليف هو طريق رئيسي لدخول المواد البلاستيكية إلى أجسامنا، كما تقل تكلفة المواد المعبأة غير البلاستيكية بنسبة 37 في المائة.قال الدكتور فاي كوسيرو ، خبير التلوث البيئي في الجامعة: 'يبدو أن غالبية اللدائن الدقيقة في طعامنا تأتي من العبوات البلاستيكية المغلفة بها.ومع ذلك ، هناك طرق أخرى يمكن أن يدخل بها البلاستيك في السلسلة الغذائية، يمكن أن يكون الدخول إلى الخضار من خلال التربة أو في لحومنا من خلال الرعي."يحتوي الهواء على الكثير من اللدائن الدقيقة فيه أيضًا ، لذا يمكن أن يسقطوا فوق الطعام. وأخيرًا يمكن أن يكون من أواني الطهي المستخدمة عند إعداد الوجبة" وأضافت:"عادةً ما يتم تحليل عينات الطعام بحثًا عن اللدائن الدقيقة في حالتها الخام في ظل ظروف المختبر".