بعد خسارة بلجيكا.. أعمال الشغب تجتاح بروكسل.. شاهد



أعمال الشغب تجتاح بروكسل أعمال الشغب تجتاح بروكسل

تشهد العديد من شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل أعمال شغب وفوضى، منذ خسارة المنتخب البلجيكي أمام نظيره المغربي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة بمونديال قطر 2022.



أعمال الشغب في شوارع بروكسل جاءت وسط احتفال العديد من الشباب المغاربة بالفوز على بلجيكا، وانتشار العديد من فيديوهات الاحتفال على وسائل التواصل، وهو الأمر الذي يبدو أنه تسبب في نزول العديد من الشباب البلجيكيين للاحتكاك بنظرائهم المغاربة في الشوارع.



وأظهرت الفيديوهات انتشار الفوضى في العديد من الشوارع وإطلاق الألعاب النارية باتجاه الشباب المغاربة المحتفلين، بينما رد الشباب العرب برفع علم المغرب، وسط تدخل الشرطة لاحتواء الأزمة ومنع الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، حيث جاءت حالة الشغب بسبب صدمة المواطنين البلجيكيين بخسارة منتخبهم المصنف الثاني عالميًا، والذي كان مرشحًا للمنافسة على حصد كأس العالم.

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المنتخب المغربي نجح في انتزاع الفوز بفضل هدفي عبدالحميد صابري، وزكريا أبوخلال، في الدقيقتين 73 و90 من زمن المباراة.