موقع "ميرور" البريطاني .. يكشف سبب وفاة الملكة اليزابيث الثانية

قالت وسائل إعلام بريطانية إن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية عانت في الأشهر الأخيرة من حياتها من مرض الورم النقوي المتعدد ، والذي يتميز بتلف نخاع العظم.
وبحسب موقع "ميرور" البريطاني، فإن إليزابيث الثانية "عانت من مرض السرطان المؤلم" في السنوات الأخيرة من حياتها.
وتم إدراج سبب الوفاة الرسمي للملكة على أنه "الشيخوخة" ، لكن كاتب السيرة الملكية للأمير الراحل فيليب، غيلز براندريث، يقول إنه كان في الواقع نوعا نادرا من سرطان نخاع العظم الذي أودى بحياة الملكة.
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