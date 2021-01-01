عمل دجاج محمر بالزيتون بالطريقة المغربية



دجاج محمر بالزيتون دجاج محمر بالزيتون

طريقة عمل دجاج محمر بالزيتون، على الطريقة المغربية يمكنك أعداد الدجاج المحمر بمذاق مختلف وشكل مشهي لأعداد طبق رئيسي مميز .



المقاديرطريقة عمل دجاج محمر بالزيتون



1 دجاجة منضفة 1500 غرام

2 حبة بصل كبيرة مقطعة شرائح

150غرام زيتون

150غرام كبدة الدجاج مقطعة

1 ملعقة صغيرة ملح

2/1 ملعقة صغيرة : فلفل أسود - زنجبيل - كركم - قرفة

3 فصوص ثوم مهروس

عصير ليمونة واحدة

2/1 باقة بقدونس مفروم

2/1 ملعقة صغيرة زعفران محلولة في 4/1 كوب ماء

3 ملعقة كبيرة زبدة مذابة

2/1 كوب زيت نباتي

شرائح ليمون مخلل للتزيين اختياري

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طريقة عمل دجاج محمر بالزيتونفي وعاء نضع الملح والفلفل والزنجبيل والكركم والقرفة والثوم وعصير الليمون والبقدونس والزعفران المحلول بالماء نحلط جيداً ثم نقوم بتتبيل الدجاجة بالخليط المحضر ونضعها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل لتتشرب النكهة .في وعاء نضع البصل ونضيف فوقه الدجاجة المتبلة وملعقة واحدة من الزبدة وزيت الزيتون وكوب من الماء وماتبقى من التتبيلة ثم نضعه على نار هادئة لمدة 45 دقيقة حتى تمام النضج.نرفع الدجاجة من الوعاء ونضعها في صينية وندهن الوجه بالزبدة المذابة ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة حتى تتحمر تماماً .في هذه الأثناء نأخذ القليل من مرق الدجاج ونضيفه على الزيتون في وعاء على نار متوسطة لمدة 10 دقائق مع التحريك حتى يتبخر المرق كاملاً ومن ثم نضيف القليل من كبد الدجاج على البصل ونحرك جيداً ونتركه على النار حتى تنضج الكبد ويتكرمل البصل .نخرج الدجاجة من الفرن ونسكبها في طبق التقديم ونضيف الزيتون والكبد مع البصل المكرمل فوقها ونزين بشرائح الليمون وصحة وهنا .