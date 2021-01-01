كأس العالم 2022 l فرص تأهل المغرب لدور الـ16 بالمونديال بعد فوز كرواتيا



فرص تأهل المغرب فرص تأهل المغرب

أصبحت المجموعة السادسة على صفيح ساخن بعد فوز المغرب اليوم على بلجيكا، وانتصار كرواتيا على كندا في الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم.



ويتبقي مواجهة وحيدة تحسم صعود منتخبين المجموعة السادسة، والتي أصبحت بين ثلاث منتخبات بعد أن خرج المنتخب الكندي رسميًا.



ويدخل المنتخب المغربي لقاء مصيري أمام كندا، فيما يدخل المنتخب البلجيكي مباراته الأخيرة أمام كرواتيا.ويتصدر المنتخب الكرواتي المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن المغرب، فيما يأتي منتخب بلجيكا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط،

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وتتذيل كندا المجموعة بدون نقاط.احتمالات صعود المغرب لدور الـ16:في حالة فوز المغرب بأي نتيجة خلال لقاء كندا أو تعادله، يصعد رسميًا لدور الـ16، بغض النظر عن نتيجة مباراة كرواتيا وبلجيكا.في حالة خسارة المغرب، وفوز كرواتيا بأي نتيجة يصعد أسود الأطلس لدور الـ16.في حالة خسارة المغرب 3 وتعادل كرواتيا وبلجيكا 0-0 يصعد المغرب بفارق الأهداف المسجلة على حساب بلجيكا، ولو تعادلا 1-1،يصعد المغرب بالمواجهات المباشرة على حساب بلجيكا أيضًا.أما في حالة فوز بلجيكا على كرواتيا، يجب أن يخسر المغرب بهدفين أقل من خسارة كرواتيا حتى يصعد أسود الأطلس بفارق الأهداف على حساب كرواتيا.احتمالات خروج المغرب:في حالة خسارة المغرب بـ4 أهداف أو أكثر،وتعادل كرواتيا وبلجيكا بأي نتيجة.في حالة خسارة المغرب بنفس نتيجة خسارة كرواتيا سيؤدي ذلك لصعود كرواتيا على حساب المغرب بفارق الأهداف، مثلًا خسارة المغرب 2-1، وكرواتيا 2-1 وهكذا.في حالة خسارة المغرب بهدف أقل من خسارة كرواتيا، يصعد كرواتيا بفارق الأهداف على حساب المغرب، مثلًا خسارة المغرب 2-1، وخسارة كرواتيا 3-2.